Eurovision 2018: Un post TV din China a pierdut dreptul de a transmite concursul după ce a cenzurat doi concurenţi

FOTO: publika.md

Un post de televiziune chinez nu va mai avea dreptul de a transmite finala de sâmbătă seară a concursului Eurovision 2018, întrucât a cenzurat reprezentaţiile susţinute de doi concurenţi în prima semifinală a competiţiei, au anunţat vineri reprezentanţii European Broadcasting Union (EBU).



Interdicţia vizează doar ediţia din acest an a concursului muzical Eurovision, organizat în Lisabona. EBU nu a luat deocamdată o decizie în legătură cu o eventuală prelungire a interdicţiei şi în anii următori, a precizat vineri un purtător de cuvânt al instituţiei.



La începutul acestui an, organismul chinez de reglementare a companiilor mass-media a interzis toate conţinuturile care sunt considerate obscene şi vulgare.



În timpul semifinalei de marţi seară a concursului Eurovision 2018, postul chinez Mango TV, care transmite online, a cenzurat imaginile cu doi bărbaţi care se ţineau de mână pe scenă în timpul evoluţiei reprezentantului Irlandei, Ryan O'Shaughnessy, care a interpretat piesa "Together".



"Cenzura nu se înscrie în rândul valorilor de universalitate şi de includere pe care le promovează EBU şi nici în tradiţia noastră de a celebra diversitatea prin muzică", au declarat reprezentanţii EBU, organizatorul acestui concurs anual televizat.



Cenzorii chinezi au acţionat şi asupra reprezentantului Albaniei, Eugent Bushpepa, ale cărui tatuaje erau vizibile în timp ce a urcat pe scenă în cadrul semifinalei de marţi seară.



Tatuajele sunt, de asemenea, interzise în China, în conformitate cu noul regulament de reglementare a instituţiilor mass-media din această ţară, scrie Agerpres.ro.



Cântăreţul irlandez Ryan O'Shaughnessy a salutat decizia anunţată de EBU.



"De la bun început noi am spus că iubirea este iubire - indiferent dacă ea se manifestă între doi bărbaţi, două femei sau un bărbat şi o femeie. Aşadar, cred că aceasta este cu adevărat o decizie importantă", a declarat el pentru BBC.



Potrivit caselor de pariuri, artistul irlandez este unul dintre marii favoriţi în finala de sâmbătă seară, alături de Eleni Foureira din Cipru şi de Netta Barzilai din Israel