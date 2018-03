Eurovision 2018. Prognozele nu sunt prea bune pentru reprezentanții țării noastre. Clasamentul potrivit caselor de pariuri

Embed:

Eurovisionul este tot mai aproape, iar emoțiile se resimt deja. Prognozele nu sunt prea bune pentru reprezentanții țării noastre. Piesa trupei Doredos, "My Lucky Day", nu are șanse prea mari la mult râvnitul trofeu atât după părerea fanilor, cât și a caselor de pariuri.



Trupa noastră este a 31 pe site-urile de pariuri și tocmai pe poziția 41 în topul preferințelor fanilor. Nici reprezentanții României nu au șanse prea mari să se întoarcă la București cu marele trofeu. Piesa Goodbye, semnată de The Humans, este cotată cu șansa a 32-a de casele de pariuri. Nici fanilor nu li s-a prea dat pe gust piesa țării vecine, așa că au clasat-o pe poziția a 35 în sondajul de pe site-ul oficial al concursului Eurovision.



Piesa vecinilor ucraineni stă ceva mai bine în top. Interpretul Melovin este cotat cu șansa 22 să readucă Eurovisionul la Kiev de casele de pariuri. Piesa lui, Under The Ladder, este a 12 în topul favoritelor fanilor.



Favorita absolută a competiției este însă reprezentanta Israelului, Netta Barzilai. Piesa ei, Toy, este prima atât în topul site-urilor de pariuri, cât și al fanilor.



În acest an, Eurovisionul va fi organizat la Lisabona la începutul lunii mai. La concurs vor participa 43 de țări.