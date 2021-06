European Broadcasting Union suspendă televiziunea de stat din Belarus. Din ce motiv

European Broadcasting Union (EBU) a anunţat că a suspendat televiziunea de stat şi de radio din Belarus - Belteleradio (BRTC), scrie Broad Band TV News.

Motivul suspendării este legat de difuzarea unor interviuri în mod forţat şi care ar fi în favoarea actualului preşedinte - Aleksandr Lukaşenko.

EBU a analizat emisiunile, ştirile şi interviurile BRTC din ultima perioadă şi a luat decizia de a suspenda postul public. BRTC va avea două săptămâni la dispoziţie pentru a oferi un răspuns în cazul acestei suspendări, scrie paginademedia.ro.

„Am monitorizat libertatea mass-media în Belarus şi le-am solicitat celor de la BTRC, ca membru al EBU, să susţină valorile noastre fundamentale de libertate de exprimare, independenţă şi responsabilitate.

Am sprijinit public jurnaliştii de la BTRC care au protestat împotriva implicării guvernamentale. De asemenea, am monitorizat activitatea BTRC şi am comunicat nemulţumirile noastre conducerii instituţiei. În ultimele săptămâni am fost indignaţi de difuzarea unor interviuri prin constrângere.

Având în vedere aceste nereguli, consiliul executiv nu are altă alternativă decât să propună suspendarea calităţii de membru al EBU pentru BTRC”, au transmis cei de la EBU.