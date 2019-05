Europa, la ea acasă. Locuitorii Chişinăului au avut posibilitatea să afle din cultura ţărilor membre ale UE

foto: publika.md

Europa este la ea acasă. De asta s-au convins locuitorii Chişinăului, care au avut posibilitatea să afle tot mai multe din cultura ţărilor membre ale Uniunii Europene într-un orăşel improvizat în Parcul central al Capitalei. Ca şi în anii trecuţi, oamenii au gustat şi din bucatele tradiţionale din statele UE.



"Avem prăjituri şi biscuiţi cu simboluri ale Marii Britanii. Ziua Europei cred că este una dintre cele mai frumoase sărbători din calendarul Republicii Moldova. Este pentru al treilea an când particip", a spus ambasadoarea Marii Britanii în Moldova, Alexandra Gaunt.



"Prezint un caşcaval natural, fabricat după tehnologia olandeză, care are trei faze de fermentare. Avem un caşcaval tânăr, un caşcaval mediu şi un caşcaval bătrân", a spus producătorul de caşcaval, Vasile Cireş.



Oamenii au profitat de timpul frumos de afară şi au venit împreună cu familie pentru a sărbători Ziua Europei.



" Pentru un viitor european pentru Moldova, pentru un viitor bun copiilor noştri, să avem un viitor mai bun alături de Europa abia am reuşit să gustăm din caşcavalul olandez, este foarte gustos"



"Sunt binevenite astfel de evenimente, atât pentru tineri cât şi pentru copilaşi, astfel află mai mult despre ţările care îşi desfăşoară activitatea în Moldova, dar şi cultura lor, despre activitatea pe care o desfăşoară aici, dar şi toate proiectele pe care le desfăşoară aici "



"Este organizat, este frumos, este bine că avem aşa o zi a Europei unde ne putem întâlni cu toţii să vedem şi să ne bucurăm de toate bunurile care ne dă şi ne ajută Europa"



În acest an, se fac 10 ani de când Moldova beneficiază de Acordul Parteneriatului Estic şi cinci ani de la semnarea Acordului de Asociere.



"Numai datorită acordului de liber schimb mai mult de 15 mii de locuri de muncă au fost create şi până la sfârşitul anului viitor se aşteaptă să vină la bugetul de stat mai mult cu şapte miliarde de lei", a spus şeful Delegaţiei UE în Moldova, Peter Michalko.



"Trebuie nu doar să vorbim despre Europa, dar şi să gândim şi să acţionăm în stil European, în stilul valorilor Europene. Europa astăzi înseamnă şi îndeamnă la toleranţă, unitate şi înţelegere, la depăşirea divergențelor pentru un scop comun", a spus prim-ministrul, Pavel Filip.



Evenimentele din Orășelul European vor continua și duminică. Pe parcursul zilei, vor putea fi vizionate filme de producție europeană, care vor fi proiectate pe ecranul instalat în parcul central.