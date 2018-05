Eurodeputatul Norica Nicolai: Moldova ar putea primi bani din partea UE pentru a lupta mai eficient împotriva propagandei

De această părere este, care a felicitat autorităţile de la Chişinău pentru că au reuşit să apere interesele ţării, după ce a devenit ţinta unui război hibrid.Banii ar putea fi incluşi în planul financiar multianual, iar societatea civilă, care nu este angajată politic, va valoriza asistenţa financiară."Ceea ce aţi făcut voi, din punctul meu de vedere, este corect şi lăudabil. Sunteţi primii care trebuie să vă apăraţi interesele. Republica Moldova ar putea accesa fonduri europene care să sprijine acest proces de decontaminare a ştirilor de ştiri false" a menţionat Norica Nicolai.Cel mai răsunător caz a avut loc recent, când un post de televiziune rusesc a difuzat o ştire precum că UE a decis să revizuiască regimul liberalizat de vize cu Moldova, Ucraina şi Georgia."Moldova nu poate şi nici nu are capacităţi să lupte cu asemenea fenomen şi chiar dacă vom perfecţiona legislaţia întotdeauna vom fi cu doi paşi în urmă, deoarece dezvoltarea tehnologiilor informaţionale este atât de avansată", a precizat Sergiu Sârbu, deputat PDM "Nici într-un caz nu trebuie lăsaţi să aibă succes în această propagandă. O campanie împotriva intereselor UE, care vede Moldova un stat membru cu aspiraţii şi cu un comportament european adecvat", a declarat Dan Nica, eurodeputat român."Război hibrid folosind foarte mult mijloacele mass media, dar şi mijloace economice, tehnice de securitate prin care Republica Moldova este, din păcate, prezentată ca o ţară care nu este hotărâtă privind drumul pe care îl urmează sau pe care îl va urma", a subliniat Doru Frunzulică, eurodeputat român.De cealaltă parte,"Fără o investiţie injectată financiar din Occident în sectorul audiovizual sigur că Moldova, chiar şi cu instrumentele de control sau altceva nu va rezista acestei lupte importante", a menţionat Sergiu Ostaf, director CREDO."Spre deosebire de Ucraina, noi nu am recurs la interzicerea reţelelor de socializare proruse, nu avem o listă neagră a filmelor ruse şi sovietice. De asemenea, noi nu am interzis posturile ruseşti", a conchis Corneliu Ciurea, analist politic.Astfel, este interzisă retransmiterea programele analitice, politice şi militare produse de posturile TV şi radio care nu au semnat Convenţia Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.