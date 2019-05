Eurodeputat: UE are nevoie de consolidarea Parteneriatului Estic, iar Moldova este cea mai indicată pentru a accede în spațiul comunitar

Uniunea Europeană are nevoie de consolidarea Parteneriatului Estic, iar țara noastră este cea mai indicată pentru a accede în spațiul comunitar. Și asta pentru că UE are nevoie să fie unită și să facă față amenințărilor care vin dinafară. De această părere este eurodeputatul Norica Nicolai, invitatul special al emisiunii Fabrika de la Publika TV.



"Dacă nu înțelegem că Uniunea Europeană și România are nevoie de consolidarea Parteneriatului Estic și în primul rând are nevoie cel puțin o țară membră și asta nu poate fi decât Moldova, dacă nu înțelegi că extinderea este soluția să arăți globului că ești puternic și te duci în Europa ta geografică și tradițională, atunci ești foarte slab, foarte vulnerabil", a menţionat Norica Nicolai, europarlamentar ALDE România.



Eurodeputatul Norica Nicolai a declarat că actuala situație politică din țară trebuie remediată cât mai repede. Și asta în cazul în care sunt partide politice care au acces în Parlament cu viziuni proeuropene, dar unele formațiuni, însă, își pun interesele personale mai presus decât ale cetățenilor.



"Dacă nu înțelege clasa politică de la Chișinău că acest lucru presupune cooperare, și cu cei care nu-i placi, care i-ai criticat, înseamnă că nu este o clasă politică, formațiuni politice responsabile pentru viitorul acestei țări și sunt doar niște grupuri care servesc anumite interese mai mult sau mai puțin oneste", a declarat Norica Nicolai.



Europarlamentarul a criticat și comportamentul unor partide politice din țara noastră care în discursurile sale de la Bruxelles, au ținut să discrediteze Moldova:



"Partidele din dorința de a obține puterea se radicalizează pe interesul lor mărunt, nu vor să vadă o realitate și se îndepărtează de cetățean. Nu încerca în detrimentul poporului tău să-ți privilegiezi tu opțiunea făcând tot ce se poate face rău unei țări. M-a iritat foarte tare acel atac al actualei alianțe care a intrat în Parlamentul Moldovei care a venit și a spus luați-le banii, moldovenii sunt hoți, nu aveți nicio garanție că nu se vor cheltui".