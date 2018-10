EuroAlco - despre divin de calitate și un nou brand

Compania EuroAlco SRL este cunoscută dincolo de granițele Moldovei pentru produsele sale de alcool de înaltă calitate, cu toate acestea, în Moldova, doar acum ea devine cunoscută ca producător de divinuri. Întrebarea, Cum s-a întâmplat că aceste produse sunt practic necunoscute pe piața locală, am adresat-o dlui Eugeniu Burciac, directorul general al întreprinderii.

Într-adevăr, compania a fost înregistrată în anul 1994, deși istoria ei îşi ia începutul în trecutul îndepărtat. Totul a început în 1898 la Chișinău, când a fost întemeiată cu fabrica de coniac «Н.Л.Шустовъ съ Сыновьями» (N.L. Şustov şi fiii). Pe teritoriul fabricii s-a păstrat până în prezent cea mai veche distilerie din Europa, construită de însuși Şustov și considerată un monument de valoare istorică și culturală.

Dar de ce pe rafturile unităţilor comerciale din Moldova Divinurile EuroAlco au început să apară abia acum?

Explicaţia e că, inițial, întreprinderea era orientată în exclusivitate exclusiv spre livrările de export. Împreună cu partenerii noștri din alte țări, am dezvoltat un produs, care, după gust și calitate, nu cedează celor mai bune coniacuri franceze. Așa-numita „linie franceză". Anume cu acest scop a fost creată, marca "Louis du Conte". Succesul a fost atât de semnificativ încât nu reușeam întotdeauna să satisfacem toate cererile pentru piețele de export.

Vorbiţi despre „linia franceză", dar mai există şi alte varietăţi de divinuri?

În primul rând, gusturile consumatorilor din Moldova întotdeauna diferite de preferințele occidentalilor. De exemplu, coniacul, produs în țara noastră în anii 70-80, și cel francez. Gustul și aroma se deosebeau semnificativ. Și nu pentru că coniacul din Moldova era mai inferior, ci pentru că în mod tradițional avem alte preferințe. Pentru linia franceză sunt caracteristice, inclusiv, așa-numitele „tonuri de săpun", iar coniacurile moldovenești se caracterizează printr-o aromă de stejar mai maturată. Prin urmare, noi împărţit convenţional divinul produs de noi în 3 categorii; „linia franceză", „linia moldovenească" și produse intermediare celor două tipuri. Adică – divinuri pentru orice gust.

În ce țări este furnizat produsul dvs.?

Geografia livrărilor este destul de largă: Ucraina, Polonia, România, Bulgaria, Turkmenistan, Kazahstan, Slovacia, SUA, Canada, China. Desigur, comercializăm produse nu numai cu marca "Louis du Conte". Pentru fiecare piață există un brand separat care este ușor de înțeles de către consumator, dar încercăm să păstrăm calitatea neschimbată. Acest lucru îl denotă, apropo, numărul mare de premii, câștigate la concursurile internaționale de degustare.

Ați decis să vă lansaţi şi pe piața internă, putem spune acum că a început o nouă etapă a dezvoltării întreprinderii?

Da, aşa este. E o încercare serioasă pentru noi și ne-am pregătit o perioadă îndelungată pentru a face acest pas. Compania "Euro-Alco" SRL dispune de capacități de producție și obiective, care asigură un ciclu tehnologic complet. Podgoriile, vinăria primară, vinăria secundară, beciurile pentru maturarea și maturizarea băuturilor spirtoase, liniile moderne de îmbuteliere și de dopuire. Înainte de a decide să ne lansăm pe piața internă, am mărit baza de materii prime, am achiziționat echipamente suplimentare și, doar după aceea, am luat o astfel de decizie responsabilă. Înțelegem că avem consumatori destul de răsfăţat, că sunt mulți producători pe piață, care activează de mult timp și sunt foarte cunoscuți. Dar suntem siguri că vom reuși să concuram cu succes cu mulți dintre ei.

Se spune că în Moldova există problema selectării personalului calificat. Cum ați rezolvat această problemă și câte persoane lucrează în prezent în „EuroAlco”?

În cadrul companiei activează 120 de angajați. Colectivul a supraviețuit celei mai teribile crize din 2006. Datorită așa-numitului embargou de vin, compania, care a fost unul dintre cei mai mari furnizori de băuturi alcoolice pe piața rusă, a regresat foarte mult. În această situație a fost extrem de dificil de supraviețuit, mai ales pentru a păstra colectivul de profesioniști. Am reușit. Și, într-adevăr, nu este deloc simplu să menţii și să găseşti angajați buni, profesioniștii dedicați meseriei lor. Multe persoane lucrează aici mai bine de 20 de ani. Am devenit practic o familie, în care fiecare munceşte pentru o cauză comună. De exemplu, directorul de producție, tehnologul principal Tatiana Climco, are peste 30 de ani de experiență în industria vinicolă. Totul se desfăşoară numai sub controlul ei atent. Sau cupajistul Valeriu Rusu - lucrează cu noi de peste 20 de ani. Suntem mândri de unul dintre cei mai buni ingineri ai ramurii, inginerul-șef al întreprinderii – Constantin Lupu. Larisa Chebeşeva, șefa secţiei de îmbuteliere și Ala Florea, șefa secţiei de produse finite, sunt veteranii întreprinderii. Cunosc toate nuanțele producției până la cele mai mici detalii. Lista poate fi continuată. Dar esenţialul rămâne neschimbat: fiecare angajat este mândru de compania sa și încearcă să facă totul în folosul ei.

Să revenim la piața locală: care sunt planurile dvs.? Cu ce doriți să surprindeți consumatorului nostru?

Așa cum am spus mai devreme, produsele noastre sunt cunoscute de mult timp în multe țări și acum vrem ca și pe piața locală cât mai mulți oameni să cumpere și să aprecieze produsele „EuroAlco”. Nu ne punem scopul să câștigăm foarte mult, dorim să câștigăm permanent, stabil, o lungă perioadă de timp. Echipa își propune să trăiască și să lucreze aici o perioadă îndelungată de timp. Și este mândră de întreprinderea sa. Anume din acest motiv, dar nu numai, nu majorăm prețurile produsului finit, așa cum fac unii producători, oferind apoi uneori reduceri. Noi, practic, reduceri nu avem. Oferim imediat un preț onest pentru un produs bun. Ca fiecare cetățean al republicii noastre să-şi poată permite să împodobească o masă festivă cu un divin de calitate.

Ce denumire va avea divinul lansat în Moldova?

După cum ați observat, „Louis du Conte" a apărut deja pe rafturi. Este prima noastră marcă. Având în vedere succesul înregistrat în alte țări, am decis să-l vindem în Moldova. Acesta este disponibil în trei variante de prezentare: sticlă standard pentru divinul Gloria; sticlă exclusivă Quadro, versiune de suvenire Monaco. În viitorul apropiat, veți putea procura divin cu o altă marcă – „Marele LOGOFĂT", creat special pentru piața din Moldova.

Care este diferența dintre aceste două mărci?

Produsele ambelor branduri vor fi de cea mai înaltă calitate. Dar, desigur, ele vor fi diferite. „Louis du Conte" clasic, familiar consumatorului occidental de divin. Fiindcă mulți compatrioți locuiesc sau călătoresc în străinătate, aceştia se obișnuiesc deja cu anumite gusturi, şi pentru ei, posibil, ar fi mai potrivit „Louis du Conte". Iar „Marele LOGOFĂT" e un divin, pe care-l considerăm mândria noastră. Este produs pe baza unei tehnologii speciale, mai familiară Moldovei. Am încercat să îmbinăm tot ce-i mai bun în acest produs: tehnologii moderne, experiența multor generații și, desigur, am adăugat ceva din experiența şi sufletul nostru. Sperăm că acest produs va fi pe gustul cunoscătorilor adevărați ai divinurilor de înaltă calitate.

Și de ce anume «Logofat»?

Este un tribut al istoriei Moldovei. Titlul Marele Logofăt era utilizat în Moldova şi în Valahia medievală şi avea sensul de conducător al cancelariei domnitorului şi custode al sigiliului ţării. În lipsa domnitorului Moldovei, funcţiile lui le exercita Marele Logofăt. Mulți dintre logofeţi erau personalități, cu adevărat, remarcabile, înțelepte și importante. „Bunătatea domnitorilor consolidează țara, cruzimea și, mai ales, lăcomia lor — o distrug». (Miron Costin, Marele Logofăt al Moldovei, "Letopisețul Țării Moldovei")

Apropo, documentele lui Ștefan cel Mare, de obicei, începeau cu fraza: „Gospodarul a poruncit, logofătul a diriguit, pisarul a scris ...“. Puțini oameni știu, că marele logofăt Ioan Tăutu, care a trăit pe timpul lui Ștefan decât Mare, a fost primul moldovean, care a gustat cafeaua. Dar, după cum se știe, un coniac bun completează ideal o ceașcă de cafea adevărată.

Ne dorim ca acest divin să fie o băutură cu adevărat națională, de care am putea fi cu toții mândri și chiar departe de Patria noastră, văzând marca «Logofat», oamenii să-şi amintească de Moldova.

Aveţi un proiect ambițios, având în vedere nivelul ridicat al concurenței pe această piață. Dar ce perioadă de maturare va avea divinul «Logofat»?

La etapa actuală vom oferi clienților divin maturat timp de 5,7 și 10 ani. În viitor, ne propunem să comercializăm un lot special limitat, cu o maturare de 15 ani. Dar la moment e doar un proiect.

Cât de curând «Logofăt» va apărea pe rafturile magazinelor noastre?

La începutul lunii octombrie vom da start vânzărilor oficiale și sperăm că foarte curând el va fi disponibil în fiecare punct comercial. Prin urmare, uitaţi-vă cu atenţie pe rafturi sau, pur şi simplu, întrebați consultanţii. Lista magazinelor, unde se vor face primele livrări, va fi postată pe internet, pe site-ul oficial www.euroalco.md și pe pagina «EuroAlco» din Facebook. Deveniți abonaţii paginii și veţi afla printre primii toate noutățile companiei «EuroAlco».

(P)