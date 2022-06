Euroactiv.com: Moldova, hotspot-ul Europei

Moldova a ajuns printre principalii exportatori de servicii IT din Europa. Companiile IT din Moldova concurează cu succes cu firmele europene pe segmente de piață precum dezvoltarea și suportul de software, aplicații mobile, administrarea rețelelor și a bazelor de date.



Avantajul țării noastre rezidă în prezența profesioniștilor, în experiența ce ține de expertiză, rezultatele de înaltă calitate, respectarea termenelor limită și, cel mai important, costul optim al serviciilor în domeniu. Confirmări în acest sens au fost făcute şi de ministrul Economiei, Sergiu Gaibu.



Mai multe informaţii despre activitatea de succes, dar și despre dezavantajele înregistrate în procesul de evoluție a companiilor IT din Moldova, precum și despre exportul de software și alte servicii din țara noastră în domeniul tehnologiei informației către țările UE, aflați într-un articol amplu semnat de jurnalista din Moldova Elena Derjanschi, care efectuează în această perioadă o stagiere în redacția Euroactiv din Bruxelles, în cadrul programului Bursele Europene pentru Jurnaliști. Întrega știre poate fi găsită aici.