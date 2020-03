Euro s-a ieftinit cu 41 de bani într-o singură zi. Cât costă moneda europeană

Euro s-a ieftinit cu 41 de bani într-o singură zi. De la 19 lei şi 63 de bani, moneda europeană a ajuns la cotaţia de 19 lei şi 22 de bani, conform cursului oficial stabilit de BNM. Cursul de vânzare a fost de aproximativ 19 lei şi 60 de bani, cu mici fluctuaţii stabilite de băncile comerciale. Schimbarea bruscă îi afectează mai ales pe cei care trăiesc din bani trimişi de rudele de peste hotare, dar îi bucură pe cei care achită chiria în valuta europeană.

Experţii spun că deprecierea valutei europene nu înseamnă aprecierea leului. Schimbarea este influenţată de piaţa mondială şi de situaţia provocată de răspândirea COVID-19.



"Asta nu are nimic cu piaţa locală. Pe piaţa locală, leul înregistrează o uşoară depreciere faţă de cursul valutar. Ce s-a întâmplat pe piaţa internaţională? Săptămâna trecută, mulţi investitori, din cauza coronavirusului, s-au speriat şi au început să scoată activele din ţările în curs de dezvoltare, adică Rusia, aşa de prin zona noastră, Ucraina, Moldova, America Latină. Deci, au început să scoată activele", a spus expertul economic, Veaceslav Ioniță.



Veaceslav Ioniţă mai spune că în următoarea perioadă, valoarea leului va oscila. Totuşi, oamenii nu ar trebui să se teamă de scumpiri, întrucât statul are mecanisme pentru a menţine leul la acelaşi nivel.



"În general, din cauza coronavirusului, se consideră că în ţările în curs de dezvoltare, vom asista la o depreciere a valutelor de până la 30 la sută. Însă, în Republica Moldova, cel mai probabil, acest lucru nu se va întâmpla, deoarece avem alegeri în acest an, cred că autorităţile noastre vor repeta scenariul din 2009, când au menţinut artificial leul moldovenesc comparativ cu alte valute. De ce îl menţin? Ca să nu permită creşterea preţurilor", a comunicat expertul economic, Veaceslav Ioniță.



Cei care au mers astăzi la bănci sau schimburi valutare cu euro au rămas uimiţi. Dacă cei care au de achitat chirie sau rate s-au bucurat, atunci cei care primesc bani de peste hotare, nu. Experţii spun că în această situaţie, ar putea avea de pierdut şi exportatorii, deoarece producţia noastră se va scumpi, iar cea de import va fi mai ieftini.



"Totuşi cei care au venit din Italia mai au euro şi vor mai schimba, asta este. Printre cei veniţi sunt şi eu. Normal, 40 de bănuţi, asta este diferanţa, nu? Mai ales în aceste momente, o să fie probleme".



"În ţara noastră, este ceva obişnuit. Acum creşte, acum scade, defel nu m-a uimit. Ştiţi cine suferă, suferă oamenii simpli".



În schimb, cursul dolarului nu s-a schimbat prea mult. Potrivit BNM, un dolar e cotat la 17 lei şi 87 de bani, în scădere cu un ban.