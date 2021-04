Euro a atins cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani şi jumătate

Leul moldovenesc pierde teren în faţa monedei unice europene. Luni, Banca Naţională a Moldovei a stabilit un curs de 21 de lei şi 45 de bani, cel mai mare din ultimii 3 ani şi jumătate. Totuşi, experţii economici spun că fluctuația este normală, pentru că BNM doreşte să menţină inflaţia sub control, precum şi să susţină exportatorii."În 2020 am avut cea mai mică inflaţie din istoria RM. Noi nu avem un pericol de inflaţie mare şi atunci BNM îşi poate permite luxul să rezolve a doua problemă, să sprijine cumva agenţii noştri prin faptul că nu permite aprecierea leului. Să nu uităm că jumătate din veniturile populaţiei sunt în valută".Totuşi, există şi motive interne ale deprecierii leului."Cauza principală fiind căderea exporturilor din lunile ianuarie, februarie în comparaţie cu 2020 de circa opt la sută. Avem o creştere a importurilor cu circa şase la sută pentru aceeaşi perioadă pe fundal de cădere a încasarilor şi a transferurilor, remitenţelor. Nu este exclus să ajungă şi plafonul de 22".Oamenii se arată nemulţumiţi de fluctuaţiile valutare din ultimul timp."Eu lucrez peste hotare, sunt de un an venit acasă şi se vede cum el joacă tot timpul. Anul trecut din sat l-am luat cu 18 şi 90 de-am ajunge la 22 diferenţa e destul de mare"."Acest curs este încă unul mic. În Moldova nu este economie, totul e artificial creat: preţuri, datorii. Cine primeşte în euro câştigă mai mulţi lei, dar preţurile oricum se vor majora ".Potrivit datelor, Banca Naţională dispune de rezerve valutare de 3,5 miliarde de euro. Cea mai mare fluctuație a leului moldovenesc faţă de moneda unică a avut loc în 2015. Atunci, în jumătate de an, leul s-a depreciat, iar ulterior s-a apreciat cu peste 25 la sută.