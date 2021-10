Eugen Doga a ales un sediu pentru centrul de cultură care îi va purta numele. Inaugurarea va avea loc la cea de-a 85 aniversare a maestrului

Un centru de cultură care va purta numele lui Eugen Doga va fi deschis la Chişinău. Inaugurarea va avea loc la primăvară, când compozitorul va împlini 85 de ani. Sediul Centrului a fost ales chiar de maestru. Este vorba despre o clădire istorică de la intersecţia străzilor Veronica Micle cu Vasile Alecsandri."Clădirea asta, am înțeles că este o construcţie interbelică, este foarte frumoasă, mie îmi place. Pentru mine este şi un simbol pentru că e pe strada Veronica Micle, iar pentru mine Veronica Micle şi Mihai Eminescu sunt cei care m-au inspirat.", a recunoscut Eugen Doga, compozitor.Compozitorul susţine că va păstra în incinta Centrului manuscrisele creaţiilor sale, iar uşile acestuia vor fi deschise pentru toţi iubitorii de artă."Eu îmi imaginez că nu numai compozitorii, vor veni şi iubitorii de muzică, de artă.", e încredințat maestrul.Municipalitatea va aloca o parte din bani pentru reconstrucţia Centrului, a declarat primarul Capitalei, Ion Ceban, care s-a adresat şi Ministerului Culturii pentru sprijin la restaurarea edificiului."Fac apel public către Ministerul Culturii ca acea clădire pe care noi cu dumneavoastră am ales să fie centru cultural "Eugen Doga", în inima Capitalei. Eu am solicitat colegilor de la finanţe să bugeteze pentru anul viitor minimum cinci milioane.", s-a adresat Ion Ceban, primarul Capitalei.Consiliul Municipal Chișinău a votat în ședința de marți decizia privind darea în folosința Direcției Cultură, prin contract de comodat, a sediului viitorului Centru. Potrivit primarului Ion Ceban, 2022 va fi declarat Anul "Eugen Doga" la Chişinău.