Eugen Berco a decis să calce pe urmele tatălui său și să joace fotbal. Cum şi-a început cariera

A decis să calce pe urmele tatălui său și să joace fotbal. Discipolul școlii de fotbal al clubului Sheriff Tiraspol, Eugen Berco, este fiul fostului internațional moldovean Victor Berco.

Acesta a jucat în Divizia Națională la Olimpia Bălți și Zimbru Chișinău, dar și la cluburi de peste hotare precum Sturm Graz, Șinnik Iaroslavl, FC Alma-Ata sau Kaisar Kzîl-Ordá, iar acum antrenează echipele de juniori ale clubului uzbek Pahtakor Tașkent.

Eugen Berco evoluează din acest sezon la echipa de tineret a clubului Sheriff pe poziția de fundaș stânga. Jucătorul de 19 ani a declarat că tatăl său a avut un aport enorm la formarea sa ca fotbalist.

"În copilărie tata îmi cumpăra multe mingi. Nu prea am avut jucării, doar mingi de fotbal. Am început să joc fotbal de mic copil. Am fost cu tatăl meu cam la toate meciurile lui, în vestiare. Am îndrăgit fotbalul de mic. El îmi oferă sfaturi în fiecare zi. Îmi spune cum să joc mai bine. Sunt niște sfaturi foarte deștepte și practice. Altfel nu poate fi, este din acest domeniu", a spus Eugen Berco.

Eugen Berco recunoaște că și-ar dori să egaleze performanțele tatălui său.

"Eu îmi doresc să am o carieră la fel de bună ca a tatălui meu. Performanțele lui mă motivează mult, la fel ca și jocul prestat de el. Vreau să ajung la același nivel. Și dacă se poate, chiar și mai sus", a spus Eugen Berco, fundaș Sheriff-2.

Fundașul grupării tiraspolene este pasionat de lectură și de muzica rap.

Echipa la care evoluează Eugen Berco, Sheriff-2, este lider al clasamentului în Divizia Națională la tineret-rezerve.

În etapa a 18-a a competiției tiraspolenii vor găzdui pe concitadina Dinamo-Auto.