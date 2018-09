Euforie la Moscova. Zeci de oameni suportă frig şi foame de aproape o săptămână pentru a cumpăra un iPhone Xs

Foto: engadget.com

Euforie ieşită din tipare la Moscova. Deşi noile telefoane Apple se lansează abia azi, zeci de oameni suportă frig, foame sau sete de aproape o săptămână doar pentru a ocupa un loc în rând la magazin pentru achiziţionarea unui iPhone Xs. Ulterior locurile ocupate sunt vândute cu cel puţin 400 de euro.



O pensionară din Moscova a stat patru zile în faţa magazinului unde se vând telefoane pentru a reuşi să-i cumpere fiicei sale un nou gadget cu ocazia zilei de naştere. În această perioadă, soţul său încearcă să obţină un credit pentru a aduna suma necesară pentru telefon.



"Azi chiar am plâns. Voiam să dorm, dar nu am unde. Stăm doar pe aceste scaune. Să beau ceai tot nu pot. Deja am răguşit", a spus femeia.



Pentru tinerii care aşteaptă cu sufletul la gură noile telefoane Apple strada a devenit un mijloc de socializare:



"Ne-am servit cu ciocolate, am discutat, ne-am amuzat, am practicat jocuri de masă."



"Cum sunt vândute locurile? Stai cât stai şi la un moment dat vine cineva şi te întreabă dacă eşti de acord să stea în locul tău. Adică îmi vinzi locul şi pleci acasă. Eu cred că deja câţiva au cedat pentru o anumită sumă de bani".



Alţi oameni stau la coadă ca mai apoi să negocieze un preţ pentru locul ocupat.



Modelul iPhone Xs vor fi propuse în trei versiuni. Preţurile pornesc de la 1300 de euro.