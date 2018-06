EU sunt EUropa: 38 de elevi din ţara noastră, pasionaţi de fotografie, premiaţi de Andrian Candu (FOTO)

38 de elevi pasionaţi de fotografie au participat la un concurs lansat cu ocazia Zilei Europei, iar învingătorii au fost premiaţi de preşedintele Parlamentului. Adolescenţii au redat într-o imagine ce înseamnă pentru ei Europa, iar cele mai frumoase idei au fost desemnate câştigătoare în baza aprecierilor online. Pozele au fost colectate şi postate pe pagina de Facebook a Parlamentului. Cele mai multe voturi le-a adunat fotografia întitulată "Drumul către Europa".



"Am reprezentat drumul către Europa, pentru că am considerat că drumul către Europa începe chiar din localitatea noastră", a menţionat Olga Cucuta, învingătoarea concursului "Eu sunt Europa".



Iar Cătălina Ochişor din oraşul Cantemir spune că nici până acum nu-i vine să creadă că a ocupat locul doi: "În fiecare zi făceam refresh paginii Parlamentului şi aşteptam cu nerăbdare răspuns şi mă gândeam că o să fiu undeva pe locul şapte, opt, nu speram la locul doi. În acel moment am început să plâng şi acum la fel am emoţii".



Toţi cei 38 de elevi vor merge pentru o săptămână la o tabără de vară din România. Copiii sunt extrem de entuziasmaţi.



"Vreau să-mi fac prieteni noi, să întâlnesc locuri noi, frumoase.- Ai mai vizitat România?- Nu, niciodată", a spus Constantin Znacovan, elev la Liceul Teoretic Ștefan Holban din Cărpineni, Hînceşti.



Fotografiile elevilor vor fi expuse în holul Legislativului.



"Noi în primul rând vă mulţumim pentru că aţi participat şi bineînţeles vă felicităm că aţi reuşit. Lucrările voastre vor fi expuse şi aici în Parlament, ca să cunoască şi alţi copii, tineri, adolscenţi, dar în primul rând cei care ne vizitează pe noi în fiecare zi", a declarat Andrian candu, preşedintele Parlamentului.



La ceremonia de premiere a câştigătorilor a participat şi ambasadorul României în Moldova, Daniel Ioniță.



"Noi vrem ca voi să creşteţi oameni de nădejde ai acestei ţări şi prin dumneavoastră vocea europeană să capete consistenţă. Mi-a plăcut foarte mult titlul concursului, să ştiţi că voi sunteţi Europa, noi suntem Europa", a precizat Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova.



În data de 14 august tinerii vor merge pentru şapte zile la tabăra Sulina din judeţul Tulcea.