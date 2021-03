"Eu ştiu că nu sunt bolnav": Moldovenii continuă să sfideze restricţiile şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus

Moldovenii continuă să sfideze restricţiile şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus chiar dacă situaţia epidemiologică devine tot mai gravă, iar bilanţul infectărilor şi deceselor zilnice este în creştere. Se îmbulzesc la cumpărături, în transportul public, iar mulţi refuză categoric să poarte măşti de protecţie, deşi sunt obligatorii şi în spaţiile deschise."- Eu ştiu că nu sunt bolnav.- De unde ştiţi?- Cunosc lucrul acesta, mă simt bine.- Refuzaţi să vă puneţi masca?- Da, refuz.""- Băi, ţi-au spus medicii că masca nu ajută şi încurcă. Ai înţeles?- Care medici au spus?- Uite pe internet.""Domnule, de ce nu vă puneţi mască? Indiferenţă totală."Alţii şi-au pus masca doar după ce i-am îndemnat noi să facă acest lucru."O port, pur şi simplu mă grăbesc şi nu pot respira, mi-i greu cu mască, nu sunt deprins.""De ce nu purtaţi corect masca? Să ne scuzaţi, nu avem când. ""O punem, o punem.- Da de ce nu aţi pus-o până acum?- Pentru că nu poţi respira prin mască."Comportamentul iresponsabil a indignat-o pe o trecătoare."Eu sunt cu astmă, astmă, şi umblu. Fiindcă am fost bolnavă, două luni am fost. Septembrie şi octombrie, de la ăştia care nu ţin mască."Iar un bărbat îmbrăcat în sutană s-a dat în spectacol."- Uite aici, uite ia, vezi, de la mască.""- Tot nu aţi pus-o corect.- Eu acuş o să-mi cumpăr nouă. Ascultă, dă să-ţi spun ceva.""Dumneavoastră ați consumat băuturi alcoolice?- Nu, eu am consumat, ştii ce? Corvalol, că am probleme cu inima. Am consumat 50 de picături azi dimineaţa, prea mult.- Ele conţin alcool, sau nu?- Da, au! "Mai grav este că încălcările au loc chiar sub privirile indiferente ale poliţiştilor."Vă rog frumos să vă deplasaţi, în caz contrar, riscaţi să fiţi amendat.""- Dumneavoastră preîntâmpinaţi cetăţenii să poarte mască!- Nu noi suntem responsabili, dar poliţia.- Dumneavoastră trebuie să-i avertizaţi.- Poliţia trebuie să-i avertizeze. Noi informăm la televizor.""De ce doar şoferii care sunt parcaţi neregulamentar, ceea ce constituie de asemenea o încălcare, sunt amendaţi, iar cei care nu poartă mască de protecţie, sunt lăsaţi să plece?- Noi nu-i lăsăm să plece, noi îi avertizăm, pe doamna care nu poartă masca.- Nu v-aţi apropiat de nimeni de când noi suntem aici.- Nu am reuşit încă."Anul trecut, când erau de sute de ori mai puţine cazuri de COVID-19, oamenii legii aveau altă atitudine faţă de cei care încălcau normele epidemiologice. În aprilie 2020, doi soţi au fost amendaţi cu 45 de mii de lei, iar bărbatul a fost pus la pământ şi escortat la poliţie.AMB EL RUTITRE”- Uitaţi-vă ce fac ei. E normal asta? Noi doar eram la o plimbare prin parc. Iată ce fac ei.”Potrivit şefului adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Alexei Grosu, oamenii legii desfăşoară campanii de prevenire pentru a-i responsabiliza pe cetățeni.