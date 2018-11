Etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor a debutat cu rezultate surprinzătoare şi doar FC Barcelona şi-a asigurat calificarea în optimi încă din această etapă. Catalanii au disputat şi cea mai așteptată partidă a serii. Pe stadionul «Giuseppe Meazza» meciul dintre Internazionale Milano și FC Barcelona s-a încheiat nedecis, scor 1-1.

Catalanii au deschis scorul în minutul 83 prin Malcom, introdus în teren cu doar două minute mai devreme. Replica gazdelor a venit foarte rapid, în minutul 87, când Mauro Icardi a restabilit egalitatea. În urma acestui rezultat, echipa din Spania nu are cum să mai rateze optimile de finală.



Într-o altă dispută a grupei B, Tottenham Hotspur a învins în mod dramatic pe PSV Eindhoven, scor 2-1. Conduși încă din minutul doi, englezii au revenit spectaulos pe final și au obținut victoria grație golurilor marcate de Harry Kane în minutele 78 și 89.



Cea mai mare surpriză a fost produsă în grupa C de Țrvena Zvezda Belgrad. Sârbii s-au impus pe teren propriu cu 2-0 în fața finalistei ultimei ediții a Ligii Campionilor, FC Liverpool. Succesul este unul istoric pentru Țrvena Zvezda, ce a repurtat prima victorie la acest nivel din 1992 încoace. Belgrădenii nu au mai ajuns niciodată în grupe în actualul format al competiţiei, valabil din sezonul 1992-1993. Tot în această grupă, Napoli a remizat, scor 1-1, cu Paris Saint-Germain.



În grupa A, Club Brugge a surclasat cu 4-0 în deplasare pe AS Monaco, iar Atletico Madrid a dispus cu 2-0, acasă, de Borussia Dortmund.



În grupa D, FC Porto a spulberat cu 4-1 pe Lokomotiv Moscova. Rușii au suferit a patra înfrângere consecutivă și sunt pe ultimul loc. Principala contracandidată a portughezilor pentru primul loc în grupă, gruparea germană Schalke-04, a învins cu 2-0 pe Galatasaray Istanbul.