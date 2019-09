ESTUL AUSTRALIEI, ÎN FLĂCĂRI. Sunt 50 de focare active, care au distrus zeci de case

foto: publika.md

Incendiile iau amploare în estul Australiei. În jur de 50 de focare sunt încă active în Queensland şi New South Wales, iar zeci de case au fost distruse. Poliţia locală a arestat doi minori de 14 şi 15 ani, fiind acuzaţi că au incendiat o zonă împădurită. Autorităţile au îndemnat localnicii să fie vigilenţi.



"Ieri după-amiază, incendiile au fost foarte puternice, ajungând la avertizare de urgenţă. Trebuie să depunem mari eforturi pentru a stinge focul. Mâine va fi, iarăşi, pericol ridicat de incendiu şi posibil abia miercuri să se domolească, apoi se va intensifica."



"Am avut un sentiment că am trecut printr-o stare de război. Flăcările au pus stăpânire pe pădure, a trecut peste râu şi s-a apropiat aşa de repede. Niciodată nu m-aş fi gândit că ar putea izbucni aici incendii."



Premierul din Queensland a vizitat zonele devastate de incendiile de vegetaţie şi a dat asigurări că victimele vor beneficia de sprijin pentru a putea începe o viaţă nouă.



"Fiecare dolar contează. Unii oameni şi-au pierdut lucrurile personale, dar din fericire au reuşit să rămână în viaţă. Vor putea să revină la modul de viaţă de mai înainte şi noi îi vom ajuta."



Sezonul incendiilor în Australia variază în funcţie de zonă şi de condiţiile meteo. Cel mai frecvent izbucnesc între lunile decembrie şi martie.