Estonia a anunțat că certificatele digitale de vaccinare vor fi emise din luna aprilie

Estonia se pregăteşte să emită certificate digitale de vaccinare începând cu luna aprilie, a anunţat miercuri un oficial al Ministerului Afacerilor Sociale, informează AFP."Planificăm să avem certificatele pregătite în luna aprilie, împreună cu partenerul nostru (compania estoniană) Guardtime", a declarat Kalle Killar, subsecretar pentru sănătate digitală şi inovare în cadrul ministerului, scrie agerpres.ro Certificatul digital îi va ajuta pe utilizatori atât în călătorii, cât şi în viaţa de zi cu zi, şi va fi mai uşor de controlat şi mai sigur decât echivalentul său pe hârtie, a spus Killar.Potrivit acestuia, punerea în aplicare a unui certificat global de vaccinare, la care guvernul de la Tallinn lucrează împreună cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), va dura probabil ani de zile.Estonia, o ţară iubitoare de tehnologie şi un teren de testare pentru multe inovaţii, are una din cele mai ridicate rate de infectare cu COVID-19 din Europa.Premierul estonian Kaja Kallas se află în prezent în carantină după ce a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.Estonia, care are o populaţie de 1.3 milioane de locuitori are, de asemenea, una din cele mai mari rate de vaccinare din Europa (13% din populaţie fusese vaccinată cu prima doză până marţi).Uniunea Europeană a anunţat intenţia de a avea disponibile până la vară certificate digitale de vaccinare care să faciliteze călătoriile.