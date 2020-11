Ești pasionat de artă? Muzeul de Artă a oferit intrare gratuită

Pasionaţii de artă pot merge la muzee şi pe durata stării de urgenţă în sănătate publică. Managerii instituţiilor de cultură dau asigurări că toate normele sanitare sunt respectate, însă numărul vizitatorilor a scăzut de la începutul pandemiei. În ultima duminică a fiecărei luni, intrarea la Muzeul de Artă din Chişinău este gratuită. În aceată zi aproape 200 de persoane vizitează cele trei expoziţii permanente şi patru temporare.



"Am venit să vedem lucrările lui Glebus Sainciuc, o expoziţie extraordinară. Suntem impresionaţi. Această pandemie ne-a afectat modul de viaţă. Nu putem merge la teatru, bine că măcar aici e deschis şi putem veni."



"Prima dată, noi suntem de la Bălţi am venit la copii şi ei ne-au propus ca să venim la expoziţia lui Cuciuc".

"Eu în general sunt pentru aceea ca aceste locuri publice cel puţin la noi în ţară să fie gratis."



Iar unii vizitatori spun că deşi muzeele vor fi deschise în continuare, nu vor merge să vadă expoziţiile în perioada stării de urgenţă în sănătate publică.



"Am venit anume pentru expoziţia doamnei Rusu-Ciobanu, am dorit să prindem evenimentul până a se începe perioada ceea roşie, roşie cu carantina. Muzeul va rămâne deschis, dar e bine să nu venim, să ne protejăm noi.".



Administraţia afirmă că numărul vizitatorilor a scăzut dramatic în ultima perioadă.



Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Naţional de Artă al Republicii Moldova:"În zilele de odihnă avem 185 de vizitatori, 160, pentru Chişinău este o cifră rezonabilă. Muzeele sunt de fapt cel mai puţin vulnerabile. Muzeul Naţional de Artă are un sistem performant de ventilare. După suprafaţa fiecărei săli este prevăzut un număr de persoane care se pot afla concomitent şi se menţine distanţa socială."



Până în 13 decembrie la Muzeul de Artă pot fi vizitate expozițiile de pictură ale Valentinei Rusu-Ciobanu şi ale lui Sergiu Cuciuc. Preţul unui bilet de intrare este de zece lei pentru adulţi şi cinci lei pentru copii. În Moldova activează peste 100 de muzee.