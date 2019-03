Ești în căutarea unei bone perfecte?! Iată câteva recomandări de la specialiști

Moldovencele apelează tot mai des la dădace sau bone ca să revină mai repede la serviciu din concediul de maternitate. Alegerea persoanei potrivite poate fi extrem de dificilă.



Alisia Valcov din Chișinău are doi copii. Ca să revină mai repede la serviciu, Alisia și soțul ei au găsit o bonă pe internet.



"Am invatat ca daca ai mai avea un copil urmatoarea bona ar trebui sa-mi dea recomandari foarte clare. Spre exemplu 5 telefoane parintilor cu care eu o sa vorbesc, care sa-mi trimite pozele. Si sisteme video si audio - asta este un must", a spus Alisia Valcov, mamă.



Bonele pot fi căutate şi prin intermediul agenţiilor specializate. Firmele de profil pot găsi rapid dădace pentru o perioadă lungă sau pentru câteva ore. O astfel de agenţie are în baza de date sute de dosare ale candidatelor.



"Avem câteva categorii de bone. Pentru sugari, educatoare, guvernantă, asistentă", a declarat Larisa Mocan, directorul unei agenţii de recrutare.



Cele mai solicitate sunt femeile cu studii medii, cu vârsta de 40-50 de ani, neapărat cu experiență de mamă.



"Copiii simt oamenii. Am avut cazuri când mama a ales o bonă, iar copilul a plâns câteva zile. Dar a venit o altă dădacă și situaţia s-a rezolvat”, a zis Larisa Mocan, directorul unei agenţii de recrutare.



În medie, o dădacă care lucrează 5 zile pe săptămână câte 9 ore e plătită cu 6 mii de lei.



Psihologii recomandă ca la alegerea dădacei să ţineţi cont de preferințele copilului. Şi e important să urmăriţi cu atenție eventualele modificări în atitudinea sau aspectul copilului. Acestea pot semnala că dădaca se comportă agresiv.



"Copilul începe să piardă sau să crească în greutate, sau începe să se îmbolnăvească mai des. Lucrurile astea trebuie urmărite. Dacă micuţul vede dădaca prima dată, se întoarce, începe să plângă și fuge la mama, deşi nu este un indiciu, lucrurile acestea trebuie monitorizate cu atenţie", a zis Ludmila Semina-Guțu, psiholog.



Unele mame nu vor să angajeze persoane străine care să aibă grijă de copii.



"Dădaca nu poate să-ţi iubească copilul aşa cum o faci tu. Nu poate să știe de ce are nevoie copilul, indiferent de nivelul de instruire, asta doar mama poate.”



Alţii cred că ambii părinți şi chiar bunicii ar trebui să se implice în educația copilului.