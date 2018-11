Este mult mai mult decât o reclamă: Este un tribut adus lui Elton John (SPOT PUBLICITAR EMOŢIONANT)

Produs de lanțul magazinelor britanice John Lewis și Partners, The Boy and the Piano (Băiatul și pianul) este mult mai mult decât o reclamă: este un tribut adus lui Elton John și ne reamintește că unele daruri pot schimba cursul unei vieți.

În Anglia, clipurile publicitare de Crăciun produse de John Lewis sunt așteptate cu nerăbdare și emoție. Lanțul de magazine, creat în 1864 pe Oxford Street, lansează în fiecare an, în noiembrie, publicitate plină de semnificații.

Începând cu anul 2007, magazinele John Lewis investesc în spiritul Crăciunului în rândul britanicilor, făcând filme scurte, demne de marele ecran. Micile povesti de iarnă vor să aducă ceva din magia copilăriei tuturor adulților sensibili.

În acest an, Băiatul și pianul vizează părinții și copiii deopotrivă. Băiatul din titlu nu este altul decât Sir Elton John care se strecoară în trecut prin atingerea cheilor alb-negru ale instrumentului său. Cu flashback-uri care merg în urmă, în timp, cu piesa lui arhicunoscută – Song for Boy, clipul evidențiază pașii din cariera sa până ajunge înapoi, în copilăria artistului, scrie tabu.ro.

Stând în fața pianului său, cântărețul și compozitorul care a vândut aproape 300 de milioane de albume în cincizeci de ani de activitate, își amintește de ziua de Crăciun când mama lui i-a dat darul care îi va schimba destinul. Dincolo de mesaj, acest videoclip aduce un omagiu lui Elton John, care a anunțat la începutul anului 2018, datele turneului său de adio Farewell Yellow Brick Tour. În 2019, un biopic intitulat Rocketman va reda viața interpretului Candle in the Wind.