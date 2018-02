Este bine să ştii! Tipuri de bărbați care înșală cel mai des

Bărbații care au cifra 9 în vârstă

Un studiu publicat în în Proceedings of the Natural Academy of Sciences susține că bărbații a căror vârstă se termină în 9 sunt predispuși la a călca strâmb. Așa se face că bărbații de 29, 39 și 49 de ani îți pot da mari bătăi de cap. Motivul? Se pare că la această vârstă urmașii lui Adam au tendința să ia decizii radical prin care își schimbă în totalitate viață, scrie Realitatea.net.

Bărbații înalți

Poate fi cu adevărat șocant însă potrivit unui studiu realizat de câteva site-uri matrimoniale, bărbații de peste 1,78 m pot înșela foarte des. Cercetarea nu a dezvăluit și motivul pentru care acești bărbați sunt gata oricând să calce strâmb.

Tipul de la IT

Nu te lasă înșelată de aspectul său de șoarece de bibliotecă. Aparent, IT-iștii sunt un pic prea buni la a detecta femeile disponibile. Potrivit unui studiu pe această temă o mulțime de bărbați care lucrează în IT intră în categoria bărbaților care pun coarne partenerelor lor.