ESTE BINE SĂ ȘTII! Mulţi au uitat de ea, însă această plantă are efecte miraculoase asupra sănătăţii

Plantă cu multiple calităţi terapeutice, aloe vera este un aliat în tratamentul a peste 100 de afecţiuni. Astmul, alergia, artroza, alcoolismul, bronşita, diabetul zaharat, herpesul, pancreatita şi ulcerul sunt câteva dintre bolile în care aloe vera poate oferi alinare.

Aloe vera conţine 20 dintre cei 22 de aminoacizi existenţi în structura corpului uman, inclusiv şapte din cei opt aminoacizi esenţiali, care nu pot fi sintetizaţi de organism.

De asemenea, planta mai conţine: vitamina A (carotenul), cu efecte benefice asupra vederii, şi vitamine din complexul B, indispensabile în buna funcţionare a celulelor nervoase (aloe vera este singura plantă care conţine vitamina B12).

De asemenea, conţine vitamina C (protejează organismul împotriva infecţiilor şi a efectelor stresului) şi vitamina E (previne instalarea aterosclerozei şi are un rol benefic în prevenirea bolilor cardiovasculare).

Aloe vera conţine peste 20 de minerale, dintre care amintim calciul, potasiul, fosforul, fierul, sodiul, magneziul, zincul, toate implicate în buna funcţionare a sistemului muscular şi a celui nervos.

Remediu împotriva extenuării

Dacă nu ai poftă de mâncare, te copleşeşte oboseala şi nu scapi de febră, foloseşte o licoare cu aloe vera, foarte apreciată pentru proprietăţile antibiotice şi tonice.

Preparatul se obţine prin amestecul a două tincturi, pe care le iei de la magazinele cu produse naturiste: 100 ml de tinctură de aloe şi 30 ml de tinctură de propolis (în concentraţie de 30%).

Din tonicul obţinut ia câte o linguriţă, diluată cu puţină apă, de câte trei ori pe zi, dacă te confrunţi cu o răceală, o infecţie sau dacă ai imunitatea scăzută, scrie Realitatea.net.

Tratament în anemie

Cura de trei săptămâni cu aloe vera este indicată într-o gama largă de afecţiuni, de la anemii până la imunitate scăzută. Pentru a ţine o cură cu aloe, prepară un leac astfel: treci prin maşina de tocat 1,5 kg de frunze de 3-5 ani.

Peste acestea, adaugă 2,5 kg de miere şi 3,5 l de vin roşu, de 14 grade. Tonicul se macerează cinci zile într-un borcan de sticlă, care se păstrează la răcoare. Consumă câte o lingură de trei ori pe zi.

Activează circulaţia sanguină

Aloe vera este o plantă antistres şi regeneratoare a sistemului nervos. Stimulează digestia şi îmbunătăţeşte funcţia ficatului şi activitatea rinichilor. Aloe vera distruge anumite bacterii, ciuperci şi virusuri şi este indicată în activarea circulaţiei sanguine.

Această plantă are puterea să dilate vasele capilare, mărind cantitatea de sânge în zona cu probleme. Aplicată local, sub formă de compresă cu suc, are efect antiinflamator, reduce umflăturile pielii şi ale muşchilor şi grăbeşte procesul de vindecare şi de formare a celulelor.