ESTE BINE SĂ ȘTII! La ce riscuri te expune o dietă bazată doar pe carne

La momentul actual, există o multime de diete care laudă efectele pozitive ale consumului de carne. Dar te-ai întrebat vreodată ce s-ar întâmpla cu organismul tău dacă ai consuma doar carne?

De exemplu, dieta paleo vrea să mănânci câtă poți, pentru a slăbi mult mai repede. Însă, cercetătorii pun sub semnul întrebării această dietă care încurajează consumul exagerat de carne. Asta pentru că legumele și fructele au și ele rolul lor în organism, cum ar fi faptul că asigură o digestie mai eficientă, scrie realitatea.net.

De asemenea, legumele și fructele conțin antioxidanți sau fitochimicale care ajută la protejarea organismului împotriva cancerului, a diabetului și a bolilor de inimă.

De ce nu e bine să consumi carne în exces

Oamenii de știință au descoperit că carnea de iepure este scăzută în grăsimi, dar bogată în proteine. Însă, ceea ce nu știai este că acest tip de carne absoarbe mai multe vitamine din corp pentru a se digera, decât aportul proteic pe care-l aduce, ceea ce nu e tocmai bine.

O problemă majoră în consumul exclusiv de carne ar fi lipsa vitaminei C, pe care oamenii, spre deoasebire de restul animalelor, nu o produc, ceea ce înseamnă că trebuie luată din fructe şi alte surse vegetale. Fără ea, corpul nostru nu produce colagen.

Singura metodă prin care am putea obţine vitamina C şi am menţine dieta exclusiv carnivoră ar fi să consumăm carne crudă, ceea ce ar fi riscant din cauza bacteriilor şi, de asemenea, greu de digerat.

Se pare că nu suntem construiţi pentru o astfel de dietă fără fibre din cereale şi legume. Însă, bineînțeles, asta nu înseamnă că trebuie să renunți la carne definitiv, ci să încerci să reduci cantitatea. De asemenea, ai putea încerca să nu mai consumi carne la fiecare masă, dar dacă totuși o faci, poți adăuga lângă câteva legume proaspete.