Este bine să știi! Descoperirea care a bulversat medicina: organul care transportă celulele canceroase prin organism

O nouă rețea de canale pline de lichid care a fost descoperită în corpul omenesc pare să fie un nou organ, cu un rol important pentru transportul celulelor canceroase prin organism.

Conform site-ului Newscientist.com, această descoperire a fost făcută întâmplător, în urma unei simple endoscopii – o procedură care presupune introducerea unei sonde cu cameră video în tractul gastro-intestinal al unei persoane, scrie Realitatea.net.



Această procedură permite și examinarea țesutului din interiorul tractului și astfel s-a ajuns la niște concluzii surprinzătoare. Echipa de cercetători se aștepta ca tractul biliar să fie înconjurat de un perete de țesut dur. În schimb, au descoperit niște tipare ciudate. Au fost prelevate mostre de țesut care au fost duse pentru analiza New York University School of Medicine și încredințate patologului Neile Theise.



Acesta a folosit tehnica endomicroscopiei pentru a analiza zona de sub pielea nasului său și a ajuns la același rezultat. Investigarea altor organe a scos în evidență faptul că acele tipare ciudate sunt produse de un lichid care circulă prin niște canale prezente în tot organismul. Theise consideră că fiecare țesut din organism este înconjurat de o rețea de astfel de canale care împreună formează un organ.



Echipa de cercetători a estimat că acest organ conține 20% din cantitatea de lichid din organismul uman. „Noi credem că funcționează ca un absorbant pentru șocuri”, a declarant Theise. Acest organ nu a mai fost observat până în prezent din cauza abordării standard pentru vizualizarea interiorului corpului omenesc care făcea ca aceste canale să se sece iar fibrele de colagen care susțineau pereții canalelor să se prăbușească, lăsând astfel impresia unui zid protector de țesut, în locul unui canal plin de lichid.



Dar, la fel de bine cum protejează organele, această rețea poate contribui la răspândirea cancerului în organism. Atunci când echipa condusă de Theise a analizat mostrele provenite de la oameni afectați de cancere invazive, au descoperit că celulele maligne și-au creat drumul prin aceste canale și astfel au ajuns direct în sistemul limfatic. „Odată ce reușesc să intre, este ca și cum ar aluneca pe apă”, a arătat Theise. "Este o nouă fereastră prin care mecanismul tumoral se răspândește în organism", mai spune acesta.