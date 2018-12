ESTE BINE SĂ ȘTII! Cum să ții bradul de Crăciun verde pentru mult timp

Cum să ții bradul de Crăciun verde pentru un timp îndelungat?

Iată câteva trucuri care te vor ajuta să te bucuri de brad o perioadă mai îndelungată.

Unii dintre noi prefera brazii artificiali, altii pe ceinaturali. Insa metoda cea mai ecologica de a te bucura de un brad adevarateste acela de a-l lua in ghiveci, de a-l orna si de a-l readuce dupa Sarbatori in circuitul natural, plantandu-l in exterior.

Daca totusi alegi sa iti cumperi un brad natural taiat, stim cu totii ca momentul cand Sarbatoarile au trecut, iar bradul s-a uscat si trebuie scosdin casa este unul destul de neplacut.

Ideal ar fi sa cumparati un brad taiat in ziua respectiva. Insa acest lucru este imposibil. Imediat ce ajungeti acasa trebuie sa taiati aproximativ 4 cm din tulpina bradului, dupa care sa faceti o alta taietura, pe perpendiculara, de cativa centimetri. Tineti bradul intr-un loc racoros si intr-un suport cu apa. Adaugati apa o data la trei zile. Nu lasati niciodata ca nivelul apei sa scada mai jos de taietura pe de-a lungul tulpinii. Daca acest lucru s-a intamplat, va trebui sa faceti o noua taietura.

Cand alegi bradul, asigura-te ca poti lua unul care are trunchiul liber de crengi in partea de jos macar cativa centimetri, fara sa-i strice aspectul, scrie Realitatea.net.

Roaga pe cel ce iti vinde bradul sa ti-l pregateasca de asa natura incat baza sa se potriveasca perfect cu forma suportului tau, ca el sa poata sta drept sistabil acasa la tine.

Asigura-te ca iei acasa bradul curatat de scoarta in partea inferioara, pentru ca lemnul sa fie liber si curat pe o suprafata de maxim 20 centimetri.

Cand ajungi acasa, daca nu incepi imediat sa ornezi bradul in casa, pune-l neaparat intr-o galeata cu apa, astfel incat sa fie sub apa toata portiunea de jos, de pe care a fost inlaturata scoarta copacului.