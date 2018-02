Este bine să ştii! Cele 3 alimente pe care nutriţioniştii NU le mănâncă niciodată

Adesea, încercând să ne menținem silueta, facem greșeli majore, punându-ne în pericol nu numai silueta, ci și sănătatea, scrie realitatea.net.

Iată 3 alimente pe care un nutriționist nu le-ar mânca sub nicio formă:



1. Orezul expandat - considerat o alternativă sănătoasă și hipocalorică, una care înlocuiește cu succes pâinea ori gustările nesănătoase, orezul exapandat nu este deloc indicat! Cu toate că are puține calorii, acesta are un indice glicemic de 91 (glucoză în stare pură are indice glicemic 100), provocându-ți probleme cu silueta, dar și de sănătate.



2. Sos dietetic pentru salată - dressingul de salată, în general, este destul de sănătos, oțetul ajutând la echilibrarea nivelului de zahăr din sânge, în vreme ce uleiul este bogat în acizi grași și antioxidanți. Din păcate însă, din dorința irațională de a transformă orice produs într-unul light, a apărut sosul dietetic, care conține sirop de porumb bogat în fructoza, precum și fel de fel de agenți de emulsionare.



3. Cerealele îmbogățite - fie că sunt îmbogățite cu minerale, cu fier ori cu vitamine, e mai sănătos să eviți această varianta. Cerealele îmbogățire trec printr-un proces prin care primesc vitamine și minerale pe care le conțineau, însă au fost distruse în timpul procesării și rafinării. Drept urmare, este mult mai sănătos să mănânci produsul neimbogatit în niciun fel, întrucât în stare pură conține aceleași vitamine și minerale, naturale de dată această.