ESTE BINE SĂ ȘTII! Ce te poate îmbolnăvi de cancer. Mănânci în fiecare zi

Mâncarea ultraprocesată reprezintă produse de patiserie produse în masă, mici gustări dulci sau sărate, cum ar fi cipsurile, batoanele de ciocolată, sucurile cu îndulcitori, nuggets congelate, supele instant, mâncarea congelată și semi-preparată, dar și mâncărurile care sunt preponderent alcătuite din zaharuri, grăsimi sau uleiuri.

Persoanele studiate au fost preponderent femei de vârsta a doua și au fost analizate de-a lungul a unei perioade de cinci ani. Rezultatele publicate în British Medical Journal arată că, dacă proporția de mâncare ultraprocesată din dietă crește cu 10%, numărul de cancere detectate crește cu 12%.

În medie, 18% din dieta celor analizați era reprezentată de mâncare ultraprocesată. De asemenea, 79 de cancere erau detectate per 10.000 de oameni, în fiecare an. Dacă proporția de mâncare ultraprocesată crește cu 10%, apar 9 cancere în plus, scrie Realitatea.net.

Studiul trebuie tratat cu o doză de scepticism, deoarece există și alți factori care pot juca un rol în apariția cancerului atunci când vorbim despre diete cu mâncare ultraprocesată. Spre exemplu, cei mai predispuși la a mânca astfel de mâncăruri sunt de obicei fumători, sunt mai sedentari și consumă per total, mai multe calorii. În plus, în cazul femeilor, sunt mai predispuse la a folosi contraceptive orale.

Există critici și cu privire la definirea mâncărurilor ultraprocesate, care ar reprezenta, de fapt, o categorie mult prea vagă.