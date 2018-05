Este bine să știi! Ce şi cum să mănânci dacă ai deficit de fier

Fierul – este un mineral – componenta esentiala a hemoglobinei (responsabila pentru transportarea oxigenului in sange). Studiile arata ca vegetarienii nu sunt mai predispusi carentelor de fier fata de cei care consuma carne – probabil fiindca sunt mai constienti de subiect. Fierul este gasit in vegetalele cu frunze verzi, legume, paine integrala, fructele uscate, semintele de dovleac si melasa.

Studiile spun ca fierul provenit din plante nu este la fel de bine digerat ca cel provenit din carne, dar, in acest caz, vitamina C este cea care ii poate facilita absobtia, scrie Realitatea.net.

Alimente bogate in fier hem (provenit din plante):



Surse foarte bune

- cereale fortifiate

- fasole gatita si linte

- seminte de dovleac

- sirop de melasa neagra



Surse bune

- fasole la conserva

- cartofi copti in coaja

- paste fortifiate

- sparanghel la conserva



Absorbtia fierului hem poate fi imbunatatita daca sunt consumate (in timpul aceleiasi mese) alimente ajutatoare in aceasta misiune. In timp ce unele alimente pot creste absorbtia fierlui, altele o pot inhiba sau pot interfera cu aceasta. Daca urmezi regulile vegetarianismului, este bine sa eviti cateva astfel de alimente. Ia in calcul si suplimentele alimentare pe baza de fier – iti pot fi de real ajutor in vegetarianism.