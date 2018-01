Este bine să ştii! Ce înseamnă, de fapt, dacă visezi că eşti GRAVIDĂ

Carl Jung, un psihoterapeut care si-a dedicat activitatea studierii arhetipurilor si subconstientului colectiv, a concluzionat ca, prin vise, deschidem poarta care desparte constientul de lumea spiritelor. De asemenea, un studiu realizat in Kyoto, Japonia, a scos la iveala faptul ca oamenii urmaresc visele in aceeasi maniera in care privesc cand sunt treji, scrie Realitatea.net.



Iata 5 lucruri pe care sa nu le ignori daca iti apar in vis.

1. Zborul

Cand visezi ca zbori inseamna ca trebuie sa fii mai ambitios. Sa te intrebi: Unde ma indrept? Cum ajung acolo? Am probleme in viata? De obicei, dupa un vis ca zbori te trezesti revigorat, ai sentimentul ca esti liber si ca poti sa realizezi tot ce-ti pui in cap.

2. Sarcina

Daca visezi ca esti insarcinata inseamna o crestere, o dezvoltare. Poate fi un proiect nou sau o dorinta pe care o vei implini. Intreaba-te ce vrei sa creezi, ce transformari vrei sa implinesti in viata, ce idei vrei sa generezi. Visarea unei sarcini poate sa-ti dea idei pentru job sau pentru relatia de cuplu.

Multa lume viseaza dinti. Daca visezi ca iti scoti dintii inseamna ca ceva trebuie sa iasa la suprafata. Daca visezi dinti stricati inseamna ca traiesti in frica si anxietate. Daca visezi ca iti cad dintii, inseamna ca ti-e frica de o situatie: un job nou, nu ai putere intr-o relatie, ti-e frica sa nu pierzi ceva, ti-e teama ca esti mintit. Intreaba-te cum te simti cand iti vezi dintii. Folosim dintii pentru a ne hrani. Tu cum iti hranesti viata?

Banii ne permit sa ne trezim plini de recunostinta. Cand visezi bani inseamna noroc sau cat de mult de valorizezi. Daca visezi ca ai castigat la loterie inseamna ca se pune in discutie schimbarea stilului de viata, in timp ce, daca visezi ca dai bani, inseamna anxietatea de a-i pierde. Sa visezi bani are de-a face cu sentimentele tale legate de abundenta si prosperitate. Intreaba-te: ti-ai pierdut slujba, esti in datorii, ce ai face daca ai castiga la loterie. Banii simbolizeaza trecerea vietii.

Si moartea este un vis comun, insa nu multa lume recunoaste ca a visat asta. Atunci cand visezi moartea, inseamna sfarsitul a ceva: renunti la ego, la anxietate, la furie, la o idee. Cine a murit in vis, tu sau persoana iubita? Aceste vise pot fi, de asemenea, mesajul cuiva drag trecut in lumea de dincolo care sa te asigure ca totul este bine.