ESTE BINE SĂ ȘTII! Află de ce nu e bine să fierbi apa plată când îți faci ceai

Prin fierbere, toti electrolitii din apa plata, esentiali pentru hidratarea organismului, sunt eliminati. Apa plata este deja pura, deci ea nu mai trebuie fiarta. Mai mult de atat, ea are un anumit echilibru natural de minerale, care, prin fierbere este distrus, mineralele incep sa se evapore si se depun pe vas.

Principalii electroliti din apa sunt sodiul, potasiul, calciul, clorul si magneziul, ei mentin nivelul optim de lichide in organism, sunt responsabili de contractarea si relaxarea muschilor, contribuie la transmiterea impulsurilor nervoase, sunt esentiali pentru functia cardiaca si renala si, in general, ajuta metabolismul sa functioneze. Un deficit de electroliti in organism duce la spasme musculare, slabiciune, convulsii, iritabilitate, modificari ale tensiunii arteriale, boli renale, batai neregulate ale inimii si diverse probleme la nivelul sistemului nervos, scrie Realitatea.net.



Cand apa este pura si nu mai contine electroliti, atunci, logic, ea nu mai este buna de baut, deoarece ii lipsesc calitatile care mentin organismul sanatos. A bea apa plata fiarta este acelasi lucru cu a bea apa distilata pentru spalat parbrizul, parca nu e ok, nu? Apa plata fiarta nu este nociva, insa nu ne mai ajuta din punct de vedere functional.

Medicii recomanda ca apa plata sa fie doar incalzita si nu fiarta. Pentru prepararea laptelui bebelusilor este recomandat sa se foloseasca apa de la robinet fiarta si racita sau apa plata putin incalzita.