ESTE BINE SĂ ȘTII! Află cum ne protejăm de virozele respiratorii și gripă

Acestea determină simptome moderate de tip strănut, nas înfundat, secreţii nazale, gât iritat, febră mică dureri de cap. Virozele respiratorii nu räspund la tratament antibiotic.Persoanele in vàrstä copiii sunt cei mai expuşi la virozele respiratorii pentru cä sistemul lor imunitar este mai fragil. Există peste 200 serotipuri de virusuri care determină guturaiul sau banala viroză respiratorie (rhinovirusuri, adenovirusuri, coronavirusuri, incluzând virusurile gripale si paragripale).

Gripa este o boalä respiratorie extrem de contagioasä. provocatä de unul din cele 3 tipuri de virusuri gripale A. B sau C.

Gripa se manifestä cu: 380C; tuse iritativä; cefalee: mialgii; astenie;stare generalä alterata.Administrarea nejustificatä de antibiotice nu face altceva decât sä creeze in timp rezistenţă la acest tip de medicamente. Dacä ulterior organismul se confruntä cu suprainfectii bacteriene, antibioticele nu își mai ating scopul, scrie ziarmedical.ro

Recomandări generale pentru prevenirea îmbolnăvirilor:

Vaccinarea antigripalä — protectia postvaccinalä oblinută în urma administrării de vaccin antigripal incepe dupä 14 zile de la imunizare. Vaccinul gripal se administreazä gratuit, prin Programul Naţional de Imunizare, persoanelor din grupele de risc.In categoriile de risc sunt incluse persoanele cu vàrsta cuprinsä intre 6 luni 64 ani, atlate in evidenta medicilor de familie cu afecţiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale hepatice neurologice, diabet zaharat ,astm sau cu virusul imunodeficienţei umane: gravidele; adultii copiii rezidenţi în instituţii de ocrotire socialä; persoanele care acordă asistenţa medicală , socială, îngrijiri la domiciliul persoanelor cu risc inalt, precum si persoanele cu vàrsta peste 65 de ani.Perioada in care este bine sa fie administrat vaccinul este in lunile octombrre- decembrie ale fiecärui an. Vaccinul utilizat este diferit de la un sezon la altul, iar compozitia acestuia este stabilitä de Organizatia Mondialä a Sänätätii. care transmite tuturor producätorilor formula vaccinalä.

Recomandările pentru a preveni virozele respiratorii:



alimentatie corespunzatoare ( in special legume si fructe); evitarea expunerii la frig, purtarea de imbräcäminte încältäminte adecvatä temperaturii din mediul ambiant;

exercitii tizice moderate, evitarea surmenajului fizic intelectual, odihnä nocturnä suficientă;

invitarea fumatului, consumului de alcool exceselor de produse cofeinizate (cafea, bäuturi carbogazoase tip cola).

Pentru prevenirea îmbolnävirilor recomandäm respectarea regulilor de igienä personalä, igiena mâinilor a tusei:

spălarea frecventä a mâinilor cu apä şi säpun, în special in situatii de participare la activităţi publice (locul de muncă, scoală, unităti de alimentatie publică). Spălati-vă sau dezinfectati-vă frecvent màinile. Spälati-vä bine pe màini cu apä säpun- cu o duratä de cel pulin 20 secunde. in special dupa ce tuşiţi sau strănutaţi.

evitarea locurilor cu aglomeraţii (săli de spectacole, discoteci, alte manitestări culturale sau sportive, mljloace de transport in comun), existànd un risc crescut de transmitere a infecţiilor acute respiratorii de la persoanele aparent sänätoase anate in penoada de incubatle;

in cazul instituirii mäsurilor de restrictionare sau de restrângere a accesului in unitälile sanitare sä respecte aceste rnäsuri. chiar pâna la interzicerea totalä a vizitelor aplicarea mäsurilor de protectie indicate dill momentul inträni in unitatea sanitarä;

autoizolarea la domiciliu in caz de semne de boalä, precum: febra, secrelii nazale, dureri de cap.tuse, dureri in gât sä anunte telefonic in cel mai scurt timp posibil medicul de famile privind simptomele in vederea planifieärii eventuale la o consultatie.

Dezinfectantele pentru mâini pe bazä de alcool reduc cantitatea de virus gripal de pe màinile contaminate. insä spälarea cu apä säpun este mult mai eficientä; in caz de tuse, stränut se recomandä folosirea batistelor de unicä folosintä pentru a preveni räspàndirea picäturilor potential infectate; dupa folosire batistele vor fi aruncate la de gunoi; -evitati contactul apropiat cu persoanele bolnave care tuşesc sau strănută (minim 1,5 m):

In caz de agravare a acestor semne, in special in timpul nopţii sau in zilele nelucrätoare. poate fi apelat gratuit 112 sau persoanele afectate se pot prezenta la camerele de gardä ale celui mai apropiat spital.

Nu vizitati persoanele bolnave de gripă, dacä nu este absolut necesar.

Daca vizitaţi pentru a acorda îngrijiri unei persoane bolnave de gripä este recomandabil sä purtati masca tot timpul cât sunteti impreunä in aceeasi camera; aerisirea frecventä a încăperilor.Incäperea in care se izoleazä bolnavul trebuie sa fie bine aerisită zilnic, iar obiectele de folosintä personalä sä fie curä!ate (apa cu detergent sau ştergere eu dezinfectanti).