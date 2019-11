ESTE BINE SĂ ȘTII! Află care sunt principalele avantaje ale remediilor naturiste

Medicina naturista pare a fi mult mai la indemana decat medicina alopata, majoritatea oamenilor preferand-o pentru simplitatea de care da dovada. Pana la urma, este mult mai usor sa se consume niste plante decat sa se apeleze la medicamente, sau tratamente complexe.

Cat este de eficienta aceasta medicina?

Conform specialistilor de la acest site, www.biod.ro, eficienta medicinei naturiste este una foarte mare atata vreme cat se respecta recomandarile celor care au studiat-o. Evident, exista anumite limite, insa in multe cazuri tratamentele bazate pe plante pot fi la fel de eficiente precum cele bazate pe pastile alopate, scrie realitatea.net.

Care sunt principalele avantaje ale medicinii naturiste?

1. Tratamentele sunt usor accesibile. Acestea pot fi luate de la plafaruri, din farmacii si chiar direct de pe camp. Per total, costurile tratamentelor bazate pe plante sunt mult mai mici decat cele ale tratamentelor bazate pe substante obtinute chimic. Accesibilitatea se traduce si prin faptul ca aceste tratamente pot fi luate fara reteta.

2. Eficienta. Am amintit deja de faptul ca sunt eficiente. In anumite cazuri sunt chiar mai eficiente decat medicamentele alopate. In altele insa, pot sa nu aiba aceeasi eficienta.

3. Efecte secundare putine sau chiar inexistente. O pastila din plante este mult mai sigura decat una obtinuta chimica. Atunci cand are efecte secundare, acestea tind a fi mult mai slabe decat in cazul tratamentelor alopate.

4. Substante 100% naturale. Daca se acorda atentie locului de unde sunt cumparate si producatorului, tratamentele naturiste sunt realizate din substante 100% naturale. Exista si variante realizate din diverse combinatii, insa se poate opta pentru variante care nu contin E-uri si alte diverse elemente daunatoare.

Exista si dezavantaje ale tratamentelor naturiste?

Specialistii spun ca dezavantajele nu ar trebui sa existe, atata vreme cat se respecta anumite reguli. Spre exemplu, administrarea de medicamente din plante trebuie sa fie una avizata de un cadru medical.

Pot aparea anumite efecte adverse si in cazul in care tratamentele sunt de lunga durata si de asemenea, pot aparea reactii punctuale la diverse substante. Tocmai de aceea, este bine ca orice tratament, fie el naturist sau alopat, sa fie luat doar in urma unui consult medical sau doritorul sa cunoasca foarte bine substantele cu care organismul lui nu se impaca foarte bine.

Ce trebuie avut in vedere atunci cand se opteaza pentru un tratament naturist?

Indiferent de problema pentru care se cauta solutii, primul lucru ce trebuie luat in calcul este sfatul unui medic. Acesta poate oferi un diagnostic clar si poate face recomandari referitoare la tratamentele cele mai bune. DE multe ori, tratamentele eficiente sunt o combinatie intre cele cu pastile din plante si cele cu pastile obtinute chimic.

De asemenea, trebuie sa se tina cont de locul de unde se achizitioneaza produsele naturiste si de eticheta. Eticheta poate sa ofere numeroase informatii utile referitoare la efectele pe care le are produsul si la modul in care acesta trebuie sa fie consumat in asa fel incat sa dea rezultate cat mai bune.

Tratamentele bazate pe plante sunt, asadar, o solutie cat se poate de inteligenta, insa nu garanteaza intotdeauna rezultate totale. Trebuie sa fie luate doar daca exista toate informatiile necesare.