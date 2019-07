ESTE BINE SĂ ȘTII! Află când și cum se culege cătina

Catina, cunoscuta si sub numele de catina alba sau catina de rau, este o specie de ta din flora spontana foarte raspandita in tara noastra datorita rezistentei deosebite fata de conditiile pedoclimatice, dezvol-tandu-se bine mai ales in zonele deluroase din Muntenia, Moldova si Dobrogea.

Fructele de catina se recolteaza incepand din luna august si pana la primul inghet, ele ramanand pe ramuri chiar si dupa caderea frunzelor, fiind grupate mai multe la un loc.

Culoarea lor este galbcna-portocalie, iar gustul, acru-astringent, insa pe masura coacerii si mai ales dupa caderea primelor brume devine mai placut si capata un miros de ananas, scrie realitatea.net.

Recoltarea fructelor de catina se poate face prin mai multe metode.

Cea mai utilizata metoda, fiind considerata mai productiva, este cea "prin baterea" tufelor, dar in ceea ce priste calitatea fructelor, acestea sunt amestecate cu impuritati, iar in parte sunt zdrobite. Indiferent de metoda de recoltare folosita, fructele trebuie imediat curatate, indepartandu-se toate impuritatile.