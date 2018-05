Este bine să știi! 5 motive să mănânci kiwi. Este mai eficient decât multe medicamente

Kiwi. Deşi nu arată tocmai apetisant, fructul de kiwi are nenumarate beneficii pentru sănătatea ta.

Kiwi. 5 motive pentru care acest minunat fruct ar trebui consumat cât mai des posibil.

1. Sunt o excelenta sursă de fibre, care ajută la curăţarea colonului de toxine şi la reducerea apariţiei cancerului de colon. Ele ajuta şi la scăderea nivelului colesterolului, ceea ce duce implicit la reducerea riscului producerii unui atac de cord. In plus, fructele bogate în fibre, ca şi kiwi, îi ajută pe bolnavii de diabet să ţină glicemia sub control.

2. Consumul acestor fructe este un mod delicios de a-ţi păstra inima sănătoasă. Dacă mănânci câtevakiwi pe zi, reduci riscul formării cheagurilor de sânge şi cantitatea de grăsime (trigliceridele) din sânge. Fructele au acelaşi efect ca şi aspirina, numai că cea din urmă poate provoca ulcer.

3. Kiwi conferă protecţie contra astmului şi altor afecţiuni respiratorii, datorită conţinutului mare de vitamina C. Intr-un kiwi se găseşte şi mai multă vitamina C decât într-o portocală. Un studiu făcut de italieni pe 18 mii de copii arată că simptomele de astm sunt cu 44% mai rar întâlnite la copiii care mănâncă între 5 şi 7 citrice şi kiwi pe săptămână, decât la cei care mănâncă aceste fructe mai puţin de o dată pe săptămână. Micuţii care sufereau de astm la începutul studiului au avut cel mai mult de beneficiat de pe urma experimentului. După un “tratament” cu kiwi starea lor de sănătate s-a îmbunătăţit, scrie Realitatea.net.

4. Este bun şi pentru ochi: ajută organismul să lupte contra degenerării oculare. Deşi ai invăţat că morcovii fac bine la vedere, se pare că aceste fructe îi depăşesc. Oftalmologii au ajuns la concluzia că, mâncând 3 sau mai multe fructe pe zi, reduci cu 36% riscul de apariţie a degenerării oculare.

5. Fitonutrienţii din kiwi ne protejează ADN-ul. Acest fruct i-a fascinat pe cercetători prin capacitatea lui de a apăra ADN-ul de bombardamentul radicalilor liberi. Kiwi este o sursă importantă de fitonutrienţi şi antioxidanţi – substanţe care întârzie îmbătrânirea celulelor. Unii spun că şi coaja este foarte bogată în nutrienţi şi că, dacă o speli şi îndepărtezi puful, o poţi mânca fără probleme.