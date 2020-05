Esplanada Moscheilor din Ierusalim se redeschide după Ramadan

"Consiliul Waqf a decis să ridice interdicţia pentru credincioşi de a intra în Moscheea Al-Aqsa după celebrarea Eid al-Fitr", au precizat reprezentanţii Waqf într-un comunicat.Ei au adăugat că vor anunţa mai târziu modalităţile prin care Esplanada Moscheilor din Ierusalim va fi redeschisă.Ramadanul din acest an se va încheia în noaptea de 23 spre 24 mai, reaminteşte Le Parisien.Directorul acestei moschei, şeicul Omar al-Kisswan, speră că nu vor fi exista restricţii referitoare la numărul de credincioşi care vor putea să se plimbe pe esplanadă, considerată al treilea loc sfânt al islamului.Detaliile în privinţa redeschiderii Esplanadei Moscheilor din Ierusalim urmează să fie în curând finalizate, "pentru a evita orice critică despre absenţa precauţiilor sanitare", a adăugat el.Pentru prima dată după 1967, Esplanada Moscheilor a fost închisă pentru credincioşi în urma unei decizii luate de Waqf, a anunţat şeicul Omar Al-Kisswan în momentul închiderii acesteia la sfârşitul lunii martie.Forţele israeliene, care controlează toate zonele de acces la esplanadă şi care pătrund în acea zonă în caz de necesitate, au închis de mai multe ori acest sit în ultimii ani în urma unor manifestaţii violente.Constatând o încetinire a răspândirii noului coronavirus, autorităţile israeliene au relaxat măsurile de izolare a populaţiei la domiciliu, în speranţa de a reporni progresiv economia ţării.Peste 16.000 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost confirmate oficial în Israel, iar 277 dintre ele au murit din cauza acestui virus.La începutul pandemiei, Moscheea Al-Aqsa a fost închisă de Waqf, însă credincioşii au primit permisiunea de a se ruga în aer liber, pe esplanadă.Cunoscută şi sub numele Nobilul Sanctuar de către musulmani şi Muntele Templului de către evrei, Esplanada Moscheilor găzduieşte Cupola Stâncii şi Moscheea Al-Aqsa. Cea din urmă este administrată de Waqf din Ierusalim, organism care, din motive de natură istorică, aparţine de Iordania.Esplanada Moscheilor, situată în Ierusalimul de Est, partea orientală a Oraşului Sfânt şi aflată sub control israelian din 1967, reprezintă totodată un sit care generează tensiuni puternice între israelieni şi palestinieni.În martie 2019, poliţia israeliană a închis pentru o scurtă perioadă esplanada, după ciocniri între forţele de ordine israeliene şi grupuri de palestinieni.