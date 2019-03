EŞEC PENTRU NAŢIONALA MOLDOVEI. Tricolorii au pierdut meciul cu Turcia, scor 4-0

Embed:

Naționala de fotbal a Moldovei a primit o nouă lecție. ”Tricolorii” au fost umiliți aseară, cu 4-0, la Eskișehir de echipa Turciei în cadrul preliminariilor pentru EURO-2020.



Ca și în meciul cu Franța, echipa ţării noaste a rezistat fără gol primit doar 24 de minute. Turcii au deschis scorul prin Hasan Kaldirim, iar 2 minute mai târziu și-au dublat avantajul prin Cenk Tosun.



În repriza secundă, turcii au ratat o lovitură de la 11 metri. Alexei Coșelev a intervenit salvator în fața lui Burak Yilmaz, însă la faza imediat următoare, în urma unei lovituri de colț, portarul nostru a gafat, iar Cenk Tosun a făcut 3:0. Scorul final de 4:0 a fost stabilit de Kaan Ayhan în minutul 70.



După meci, selecționerul Alexandru Spiridon a declarat că viitorul său la echipa națională este incert și că ar putea ceda funcția altui tehnician.



”Următorul meci va fi în luna iunie. Până atunci sunt două luni și jumătate. Trebuie să ne gândim ce facem - cred eu și cred că și conducerea federației de fotbal - ce să facem mai departe. Din păcate, nu sunt un magician. Nu sunt un Copperfield să schimb ceva. Nu este normal să pierzi acasă 4-1. În deplasare 4-0. Un joc foarte modest, dacă în general putem numi acesta un joc. Trebuie de gândit cum facem mai departe și să luăm o decizie corectă. Posibil să vină un alt om care ar putea schimba ceva”, a spus selecționerul Alexandru Spiridon.



” Este dificil din toate punctele de vedere: al jucătorilor, al echipelor de club în care jucăm. Fotbaliștii care jucăm în campionatul intern, jucăm împotriva unor echipe modeste, cu o viteză mult mai slabă, cu viteză de gândire. Totul este mai lent. Când ieșim cu echipe de acest nivel este foarte greu să menții acest ritm”, a spus fundașul Ion Jardan.



Chiar dacă echipa noastră a suferit din nou o înfrângere usturătoare, scorul ar fi putut fi mult mai mare. Însă portarul Alexei Coșelev a avut câteva parade senzaționale.



”Încasăm foarte mult. Atunci când este analizat un meci, concluzia este una: portarul ”a primit goluri”. Eu înțeleg asta foarte bine. Am fost convocat la națională, am jucat, dar am încasat tocmai opt goluri. Sunt dezamăgit. Oricum ar decurge meciul, atunci când primești gol de patru ori nu poți fi niciodată mulțumit de propria prestație", a spus Alexei Coșelev.



După două etape disputate în grupa preliminară H, echipa Moldovei este pe ultimul loc. În următoarele două partide ea va găzdui, în luna iunie, reprezentativa Andorrei și apoi va juca în deplasare cu cea a Albaniei.