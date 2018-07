EȘEC DRAMATIC! Milsami Orhei a fost învinsă pe teren propriu de Slovan Bratislava

Milsami Orhei a început cu stângul aventura europeană din acest sezon. "Vulturii roșii" au fost învinși pe teren propriu cu 2-4 de Slovan Bratislava în primul tur preliminar al Ligii Europei.

Elevii lui Veaceslav Rusnac au avut o evoluție dezamăgitoare în prima repriză, când au primit 3 goluri. Marocanul Mohammed Khadfi a marcat de două ori, iar slovenul Andraz Sporar - o dată.



"În prima repriză am jucat foarte bine și am marcat în momentul potrivit. În repriza secundă am comis o mulțime de greșeli, iar ei au marcat de două ori. Cu toate acestea noi suntem mai puternici, însă trebuie să mai lucrăm la câteva aspecte ale jocului", a menţionat Mitch Apau, fundaș Slovan Bratislava.



În repriza secundă, Milsami a ieșit mult mai motivată de la cabine. Mai întâi fostul internațional moldovean Igor Bugaiov a redus din handicap în minutul 59.



Mijlocașul român Romeo Surdu a înscris pentru 2-3 în minutul 75.



Prestația fotbalistului în vârstă de 34 de ani a fost lăudată de antrenorul slovacilor Martin Sevela.



"Milsami a jucat compact în această seară. Ei au avut o dorință mare de a o învinge pe Slovan. Aș vrea să-l remarc pe jucătorul ce a purtat tricoul cu numărul 19, Romeo Surdu. A intrat pe teren în repriza secundă și din păcate a înscris al doilea gol în poarta noastră", a precizat Martin Sevela, antrenor Slovan Bratislava.



"Cel mai important a fost că ne-am bătut. Ne-am zbătut să spălăm din rușine, pentru că era o rușine la 0-3 pentru noi. Am reușit să revenim la 3-2. Am avut chiar și o ocazie, era portarul la un moment dat să o scape în poartă, să facem 3-3. Nu a fost să fie", a declarat Romeo Surdu, mijlocaș FC Milsami.



Scorul final a fost stabilit de fundașul orheienilor Artur Crăciun, dar acesta a înscris în minutul 79 în propria poartă.



"Cu părere de rău în prima repriză cam ne-am speriat. Asta și m-a uimit puțin, pentru că am niște jucători experimentați, dar în orice caz s-a văzut nivelul. Am jucat cu un adversar foarte bun", a specificat Veaceslav Rusnac, antrenor FC Milsami.



Partida retur dintre Slovan și Milsami se va desfășura la Bratislava pe 19 iulie.