ESCROCHERIE de spargere a conturilor bancare. Moldovenii atenţionaţi să-şi protejeze banii

Moldovenii sunt atenţionaţi în legătură cu o nouă escrocherie, care are drept scop spargerea conturilor VB24 WEB-BANKING şi MOBILE-BANKING ale deţinătorilor de card.

Pentru a-şi proteja banii, o clientă a primit un astfel de avertisment din partea unei bănci din ţară:

"Vă atenţionăm despre apariţia unui nou scenariu de ESCROCHERIE care are drept scop spargerea conturilor VB24 WEB-BANKING şi MOBILE-BANKING ale detinatorilor de card.



De această dată infractorii iau legătura cu deţinătorii de carduri prin intermediul anunţurilor plasate pe site-uri de comercializare a bunurilor şi reţelele de socializare (de ex. 999.md, facebook, odnoklasniki, etc.). Acestia se arată interesaţi de bunul propus spre comercializare şi sub pretextul procurării/rezervării acestuia solicită date personale precum: numărul cardului, codul de securitate (CVV/CVC), parolele unice expediate prin SMS la numarul de telefon mobil al deţinătorului de card.



În realitate, datele sunt folosite în mod fraudulos, şi anume, cu scopul accesării VB24 WEB-BANKING şi MOBILE-BANKING, de unde escrocul gestionează conturile bancare ale victimelor. Obţinând acces la conturile WEB/MOBILE-banking ale clientului-vânzatorilor-deţinatori de carduri, escrocul efectuează ulterior transferuri de bani P2P către alte carduri şi/sau conturi) sau diverse plăţi online.



Nu uitaţi că pentru orice transferuri de bani pe cardul Dvs. bancar, persoana care efectuează transferul are nevoie doar de numarul cardului.



Atenţie! REPREZENTANŢII BĂNCII sau alte structuri NICIODATĂ NU VOR SOLICITA: PAROLE /PIN /CVV/CVC /CODURI UNICE (OTP-uri) PRIMITE LA NR. DVS DE TELEFON.



Dacă pentru efectuarea transferului, ridicarea câştigului, a recompensei etc. vi se cere codul PIN al cardului, data expirării, CVV/CVC codul acestuia, trebuie să vă alarmaţi şi să cunoaşteţi că aceştia sunt infractori!



Fiţi vigilenţi şi protejaţi-vă banii şi datele personale".