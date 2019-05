EROUL DIN PRIMORIE. Un bărbat a salvat două fetiţe dintr-un incendiu

Un tânăr din ţinutul rus Primorie şi-a riscat viaţa şi a salvat doi copii dintr-un incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul şase al unui bloc de locuit. Înăuntru se aflau doar două fetiţe de 4, respectiv 12 ani.

Ţipetele copiilor aflaţi la balcon, au fost auzite de tânărul care locuieşte cu un etaj mai sus. Acesta s-a apucat cu o mână de marginea balconului său, iar cu cealaltă le-a prins pe cele două fete. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Bărbatul lucrează la Serviciului Federal al Penitenciarelor, iar în timpul liber practică boxul. Localnicii îl consideră un adevărat erou, însă tânărul e modest.



"După ce am simţit miros de fum am ieşit la balcon. Am văzut doi copii care strigau. Am încercat să-i salvez. Am deschis uşa apartamentului meu, dar aproape m-am înăbușit din cauza fumului. Am închis imediat uşa şi am decis să cobor pe la balcon. Nimeni nu mi-a asigurat securitatea, mă ţineam cu o mână", a spus Alexei Reznicenko, angajat Serviciul Federal al Penitenciarelor.



Guvernatorul ţinutului Primorie i-a oferit lui Alexei o diplomă şi i-a mulţumit pentru gestul său eroic. Tânărul va primi o diplomă şi din partea Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă.