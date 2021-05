Eroul din focarul de COVID-19: Elena Stoica de un an de zile activează la Centrul Moldexpo

De un an munceşte în focarul pandemiei. Este vorba despre Elena Stoica, unul dintre medicii care activează la Centrul COVID-19 din Capitală. În fiecare zi, ea luptă pentru viaţa pacienţilor săi. Din acest motiv, Elena este unul dintre protagoniştii campaniei "11 pentru Moldova".În a doua zi de Paşte, am găsit-o pe eroina noastră la datorie.Elena Stoica:"Pentru noi nu sunt zile de sărbătoare, este o zi absolut obişnuită. Pacienţii au nevoie de noi în oricare zi. Regretăm enorm că ei nu sunt alături de familiile lor, dar sperăm că o să fie bine şi o să meargă sănătoşi acasă."Elena Stoica este chirurg la Institutul de Medicină Urgentă. De un an de zile, ea a fost detașată la Centrul de la Moldexpo. Deşi nimeni nu ştia cât de periculos este virusul şi cum să-l combată, Elena a acceptat fără ezitare să vină în mijlocul focarului.Elena Stoica:"În momentul în care am fot telefonată şi am fost întrebată dacă vreau să vin, am răspuns da fără ezitare. Înţelegeam că suntem într-o perioadă destul de grea pentru toţi, pacienţii au nevoie de noi."Elena Stoica spune că, în ultima perioadă, tot mai mulţi tineri se îmbolnăvesc de COVID-19. Cu toate acestea, continuă să ajute fiecare pacient.Elena Stoica:"Acum avem şi foarte mulţi tineri. Deja nu mai putem spune că boala a afectat doar persoanele în etate. Avem mulţi tineri care fac forme destul de urâte, grave, cu pneumonii bilaterale, sunt dependenţi de oxigen."Elena are şi o familie frumoasă, de care a stat deoparte la începutul pandemiei, pentru a o proteja de boală.Elena Stoica:"Am doi copii micuţi, care deja s-au maturizat în acest an destul de tare, înţeleg foarte de bine că mama este plecată, practic, tot timpul."Elena Stoica este unul dintre eroii din prima linie. În fiecare zi, ea merge la muncă, îmbracă combinezonul de protecţie şi îi ajută pe pacienţi să învingă boala. Ei i-ar fi mult mai uşor dacă şi oamenii i-ar ajuta pe medici. Pentru asta, ei trebuie doar să respecte regulile epidemiologice.Elena Stoica:"Tare am vrea ca lumea să conştientizeze că există şi mâine şi să aibă grijă de sănătatea lor."