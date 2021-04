Eroul de sub apă. Află povestea lui povestea lui Andrei Nour, care, de 11 ani, este salvator

Îşi ia aparatul cu aer comprimat şi se scufundă în apele reci sau capricioase ale râurilor sau lacurilor din ţară. Este povestea lui Andrei Nour, care, de 11 ani, este salvator. În toată această perioadă el intervine acolo unde puţini reuşesc să ajungă. Tocmai de asta, echipa Publika TV a hotărât să îl facă eroul campaniei "11 Pentru Moldova".Cifra 11 are o însemnătate deosebită pentru Andrei Nour. Acum 11 ani, el a decis să calce pe urmele tatălui său şi s-a făcut pompier. Şase ani mai târziu, însă, el s-a reprofilat. A încetat să mai lupte cu flăcările şi a devenit scafandrier.Andrei Nour:"Este o funcţie foarte frumoasă şi, din alt punct de vedere, periculoasă, unde adrenalina este la maxim."Fiecare zi aduce în faţa lui Andrei Nour o nouă provocare. Sunetul sirenei îl anunţă că undeva este nevoie de ajutorul lui."Scafandrierii la ieşire, scafandrierii la ieşire!"S-a întâmplat şi la sfârşitul lunii februarie, când o fetiţă de 12 ani s-a înecat în Nistru. Zile în şir, Andrei Nour s-a scufundat în apele reci ale râului pentru a găsi cadavrul fetei, însă căutările nu s-au soldat cu succes.Andrei Nour:"Este periculos din cauza că podurile de gheaţă sunt imprevizibile. Este riscul ca o bucată de gheaţă să meargă de asupra scafandrului, iar viaţa viaţa scafandrului de sub apă este asigurată de coechipierii de pe mal, cu ajutorul unei funii. În caz că funia cedează sau o taie gheaţa, deja scafandrul singur trebuie să iasă din dificultate."Andrei Nour spune că în fiecare misiune este importantă încrederea pe care o are în colegii lui, pentru că o singură greşeală ar putea deveni fatală.Andrei Nour:"Viaţa mea de sub apă, cum decurg lucrurile, este asigurat de coechiperii de la suprafaţă. Noi facem o echipă ca o familie."Deşi în fiecare zi luptă pentru Moldova, Andrei Nour spune, cu modestie, că asta este datoria lui.Andrei Nour:"Eu nu mă consider erou. Eu sunt un cetăţean, ca oricare cetăţean. Pur şi simplu, aşa îmi este specialitatea, că trebuie să intervin în locuri unde alţii nu pot să intervină."