Erou la 75 de ani. Povestea medicului responsabil de recepţionarea, eliberarea şi păstrarea vaccinurilor care ajung în ţară

"Se începe ziua de lucru cu verificarea temperaturii în fiecare dispozitiv unde să păstrează vaccinurile, în camerele frigorifice, în congelatoare, în frigidere. Cu asta se începe ziua de lucru şi se termină cu aceste operaţii să zicem aşa", a spus Alexandru Lungu."Nu este monotonă, pe departe nu este monotonă. Mă simt satisfăcut că fac un lucru care ştiu că trebuie pentru sistemul de ocrotire a sănătăţii, în domeniul vaccinărilor, în domeniul păstrării vaccinurilor".Bărbatul ne-a povestit cu lacrimi în ochi că pandemia de COVID-19 i-a răpit pe cineva drag: "Am fost bolnav şi eu şi soţia mea. Pe ea am pierdut-o, eu am scăpat ieftin, am avut o formă uşoară şi după cum vedeţi sunt în picioare, dar soţia...."."Lumea trebuie să înţeleagă că unica ieşire din situaţie şi unica scăpare de nevoia asta este vaccinarea. Plus la toate şi masca de protecţie, regulile care sunt la moment acum pentru populaţie", a punctat Alexandru Lungu.