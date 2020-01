Erou în sutană: Preotul din satul Hârtop are grijă de 44 de copii săraci

foto: publika.md

Erou în sutană. Aşa îl consideră creştinii din satul Hârtop, raionul Floreşti, pe parohul din localitate, Sergiu Boldirescu. Pe lângă slujirea duhovnicească în biserică și rînduielile creștinești de care este responsabil, preotul a devenit părinte pentru 44 de copii sărmani din localitate, dintre care pe opt îi crește la propriu. Pe lângă hrană și îmbrăcăminte, micuții participă la cercuri de creaţie, unde învaţă să coase, să brodeze şi să croşeteze.



"Fiecare copil bineînţeles că are o greutate în spate, avem o fetiţă care nu are părinţi, avem mai mulţi copii care sunt cu un singur părinte şi prin aceste activităţi venim cu o grijă faţă de ei şi ei se simt bin", a spus preotul, Sergiu Boldirescu.



Copiii fac parte şi din corul bisericesc, iar de sărbători îi încântă pe enoriaşi. Atfel, înainte de Crăciun, aceştia cântă colinde.



Faptele bune ale preotului nu se opresc aici. Recent, din donaţii, pe teritoriul bisericii a fost deschisă o cantină socială pentru oamenii nevoiaşi din localitate. De prepararea bucatelor se ocupă preoteasa, precum şi câteva femei voluntare.



"Aici pregătim năut, mâncare tradiţională de la Hîrtop. Dacă este în post îl pregătim de post, dacă nu, îl pregătim cu carne. - De obicei ce pregătiţi aici? - De obicei pregătim felul întâi, felul doi. - pentru câte persoane astăzi aţi gătit? - Pentru 40-50 de persoane noi ne pregătim", a spus bucătăreasa, Angela Berghi.



Bătrânii sau bolnavii care nu se pot deplasa, primesc mâncare la domiciliu. De asta se ocupă copiii voluntari.



" - Asta este menirea noastră, ca să ajutăm oamenii care au nevoie. - Ce aţi pregătit aici? - Avem ciorbă, sarmale şi năut. - La câţi bătrâni vor merge aceste bucate? - Vor merge la trei bătrâni", a spus preoteasa, Svetlana Boldirescu.



Preotul nu a rămas indiferent nici de soarta unei mame cu şase copii, care a rămas pe drumuri. El a ajutat-o să îşi găsească o locuinţă și l-a convins pe proprietar să reducă prețul în jumătate. Femeia abia de găsește cuvinte pentru a-și exprima recunoștința.



"Îmi este greu, sunt singură, soţul m-a părăsit, eram în luna a opta cu cea mică şi mi-a fost foarte greu. Acum mă mai descurc, pentru că nici traiul tău, nici una, nici alta şi fără lemne", a spus mama, Natalia Cazacova.



Părintele îşi doreşte să construiască şi un centru de plasament pentru copiii orfani.



"O casă ce va adăposti 30 de copii fără casă şi nu unde să locuiască. De fapt, marea bucurie va fi dacă aceşti copii vor ajunge la concluzia că au venit acasă", a spus preotul, Sergiu Boldirescu.



Pentru a-şi vedea visul realitate, preotul are nevoie de 350 de mii de euro și speră să adune aceşti bani până în luna mai, când lucrările sunt preconizate să înceapă. Autorităţile locale i-au promis sprijin, însă părintele înţelege că suma este destul de mare, așa că apelează și la ajutorul oamenilor de bună credință. Cei care vor să doneze o pot face pe conturile afişate pe ecran.

