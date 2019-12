Eros sau Şeherezada? Cele mai populare nume din anul 2019 în țara noastră

În 2019, rata natalității a crescut în ţara noastră. În 11 luni, de la 1 ianuarie până la 30 noiembrie, s-au înregistrat peste 41 de mii de nou-născuți, cu aproape 6 mii mai mult decât în tot anul trecut. Interesant este şi trendul onomastic, care se schimbă de la an la an.

În 2019, cel mai popular nume pentru băieţi a fost David. 791 de bebeluşi au primit acest nume. Urmează 667 de băieţi cu numele Matei şi 636 botezaţi Maxim. Topul e completat de 588 de bebeluşi Alexandru şi Bogdan, 565 de băieţei.

Cel mai popular nume feminin rămâne şi în 2019, Sofia - 940 de fetiţe au fost înregistrate cu acest nume. Urmează 690 de Amelia, 598 de Daria, 524 Anastasii şi 480 de Maria.

Și prenume mai neobişnuite, precum Adomir-Nistor, Cengiz, Eros, Hamlet, Lionel, Asen, Renesme și chiar... Şeherezada.

Ettel are 9 ani, iar numele ei neobişnuit i-a uimit până şi pe cei de la Oficiul de Stare Civilă.



"Când am mers să o înregistrăm, toţi erau uimiţi: ce fel de nume este ăsta, de unde, cum se scrie? Noi în prealabil am căutat, am citit. Şi era singura Ettel acum mai bine de 9 ani jumătate în Moldova. Până atunci, nu existau astfel de nume. - Ați verificat acum? Deja sunt? - Din câte știu, este un copil de aproximativ un an jumătate, poate 2, poate un an. Mi s-a spus că l-au numit și pe el Ettel", a spus mama lui Ettel, Cristina Scripnic.



Totuşi, pentru ca micuţa să nu aibă probleme, i s-a dat al doilea nume, Maşa.



"Desigur, îmi place mai mult Maşa, pentru că este mai ușor, iar Ettel - se pronunţă mai greu. Unii oameni nici nu înțeleg cum se scrie. Și unii când mă caută pe reţelele de socializare, scriu întotdeauna incorect: scriu Edel, Ethel, și nimic nu este clar. Deci, Maşa este mai bine. Prietenii mei îmi spun doar Maşa, pentru că le este mai ușor", a spus Ethel.



Marea majoritate a numelor neobişnuite sunt preluate din show-biz, de la actori şi actriţe, interpreţi sau cântăreţe din străinătate.