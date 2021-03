Eroinele zilei de 8 Martie, pe care sărbătoarea le-a găsit la muncă

Şofer de troleibuz, operator al Serviciului 112 și prezentator radio. Toate aceste joburi sunt exercitate de femei pe care 8 martie le-a găsit la muncă. Chiar dacă e ziua lor liberă, conform legii, toate spun că nu regretă deloc că nu pot sărbători. Absolventă a Academiei Economice, Mihaela Baran, s-a angajat la Serviciul 112 acum mai bine de un an. Spune că a trimis CV-ul fără să se gândească prea mult, dar nu regretă. Luni dimineaţă, la ora 8.00, era deja la serviciu. În tura sa trebuie să răspundă în medie la 250 de apeluri.Nu este o muncă ușoară, spune Mihaela, iar unele cazuri chiar le visează noaptea. Dar simțul datoriei împlinite este mai presus ca orice."Noi tot facem parte de echipa de salvare, doar ca noi suntem la distanta. Ma simt onorata, ma simt foarte bine cind aud ca ambulanta intradevar a ajuns si a ajutat persoanei."Mihaela recunoaște că cel mai greu e să muncească în turele de noapte sau de sărbători."Sunt mai multe persoanele sub influenţa alcoolului. Chiar şi astăzi o să fie puţin mai greu la noi la muncă, deoarece mulţi sărbătoresc, nu toţi au limită şi se termină cu 112."O altă eroină a reportajului nostru este șoferița de troleibuz Angela Catan, care deja de 12 ani transportă pasageri."Femeia este gata de orice și e pregătită să îndeplinească orice muncă. Femeile şi nasc, şi cresc copii. Iar bărbaților le este frică de mai multe joburi. Ce, nu e aşa?"Ziua de muncă a Angelei a început la 6 dimineața, pentru o tură de 12 ore. De fiecare dată, femeia vine la serviciu machiată şi cu manichiura perfectă.În timpul său liber Angela este o soție și o bunică iubitoare pentru cei doi nepoți. La întrebarea cum le reușește pe toate, ea zâmbește."- Sunteți o mamă și bunică fericită?- Desigur, iată nepoțelul meu."Între timp, din celălalt capăt al orașului, colega noastră Maru Petrova de la un postul de radio „Russkoe Liubimoe” îi transmite salutări."Azi mai multe doamne au ieșit la serviciu și, profitând de ocazie, le transmit salutări tuturor. Haideți să le felicităm şi pe cele care se află la volan, mai ales în transportul public."Emisiuneа "Un dejun ușor" începe în fiecare zi de la 7. Co-prezentatorul Vladimir Drozdov recunoaște că în tandemul cu Maru ultimul cuvânt îl are de spus colega sa."Cum e să lucrezi cu această femeie? Perfect, ușor și simplu. Este capul - adică bărbatul, dar este și gâtul. Unde se va întoarce gâtul, acolo se va uita capul."Un lucru este clar: toate eroinele noastre vor sărbători ziua de 8 Martie cu demnitate și cu simțul datoriei împlinite.