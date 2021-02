Eroina principală a externării grandioase din maternitatea din Odesa este compatrioata noastră

Eroina principală a externării grandioase din maternitatea din Odesa, care a uimit o lume întreagă, s-a dovedit a fi compatrioata noastră Olga Kaşirţeva. Acum câţiva ani ea s-a mutat de la Chişinău la Odesa, unde recent a devenit mamă, iar soţul i-a organizat o adevărată sărbătoare. Imaginile evenimentului de amploare au fost publicate pe internet și au adunat mii de vizualizări și comentarii.Jurnaliştii noştri au reuşit să afle chiar de la Olga cum a fost totul în realitate. Micuţa Katea pe care a adus-o pe lume în data de 10 februarie este un copil mult aşteptat, spune mama ei, carenu-și putea imagina ce o așteptă după externare.Scenariul ca în filmele de la Hollywood a fost ideea soțului, Maxim. Tot el a organizat şi festivitatea solemnă, la care a chemat cei mai apropiați prieteni și rude."A venit şi mama mea, ceea ce este foarte important. Mai ales după maternitate, unde am fost singură câteva zile, iar când am ieşit am simţit sprijin de la cei dragi. A fost foarte emoționant pentru mine."Proaspăta mămică susţine că soţul ei obişnuieşte des să o surprindă în mod deosebit."Din aceste lucruri mărunte se formează întreaga lui atitudine. Să-mi aducă un buchet de flori fără motiv, să-mi spună de diminineţă cât de bine arăt, că mă iubește... Nu odată la jumătate de an să mă impresioneze.."Cei doi sunt împreună de șapte ani. El este om de afaceri, iar ea - redactor-șef al unei reviste online din Ucraina. Povestea lor a început însă la Chişinău, unde s-au şi cunoscut când Maxim tocmai venise cu treburi de afaceri."Am început să ne întâlnim. Când am decis să trăim împreună am ales oraşul Odesa ca să ne fie comod la ambii."Olga susţine că în viaţa lor mai urmează un eveniment important - nunta. Oficial, tinerii sunt căsătoriți, dar ceremonia solemnă abia urmează să aibă loc."Nunta va fi în toamnă. Vrem să o organizăm în afară. Unde anume nu vă spun. Acuma este carantină, aşa că așteptați o nouă surpriză."