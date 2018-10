EROII NU POT FI UITAŢI. 100 de voluntari au făcut ordine în cimitirul eroilor din Capitală

Peste 100 de tineri au făcut ordine la Cimitirul Eroilor din Capitală, care, în ultimii ani a ajuns într-o stare deplorabilă. Voluntarii spun că au decis să se implice, întrucât nu pot fi indiferenţi faţă cei care şi-au dat viaţa poporul românesc.



De dimineaţă, tinerii s-au înarmat cu greble, mături, saci de gunoi, şi au început să cureţe teritoriul.

Printre aceştia a fost şi Sergiu Constantin, venit din România.



"Am profitat de situaţie, că sunt aici în Moldova, şi am venit. Ar fi normal pentru toţi cetăţenii români să vină", a spus voluntarul Sergiu Constantin.



"Un popor poate să aibă un viitor numai atunci când îşi păstrează trecutul, istoria, limba. Noi ce avem, iată uitaţi-vă ce avem, un dezastru".



"Ce ţine de acest stufăriş, aici e posibil să fie rămăşiţe a eroilor de pe război, şi este foarte important să păstrăm curăţenia".



"Trei mii şi ceva de ostaşi din primul şi al doilea război mondial sunt înhumaţi aici. Şi nu ştiu dacă nu am fi fost noi, în ce stare ar fi fost acum, şi mai rea decât a fost acum", a spus secretarul comitetului de salvare a complexului Cimitirul Eroilor, Veaceslav Verlan.



Voluntarii au curăţat copacii, au adunat iarba şi crengile uscate.



"Împreună cu veteranii războiului de pe Nistru, împreună cu comitetul pentru salvarea cimitirului, noi cei de la ODIP şi noua dreapta am organizat o acţiune de salubrizare la cimitirul eroilor. Obiectivul căreia este să o pregătim pentru "Ziua Armatei Române" pe care o marcăm pe data de 25 octombrie", a spus preşedintele ODIP, Vlad Bilețchi.



Cimitirul Eroilor a apărut în 1918 şi este considerat un monument. Potrivit istoricilor, aici au fost înmormântaţi peste 3000 de ostaşi.