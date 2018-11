Eroii nu mor niciodată. Locuitorii din Mingir au ridicat un moment în memoria preotului militar român, Alexei Marcău

foto: publika.md

Eroii nu mor niciodată. Este crezul oamenilor din satul Mingir, raionul Hânceşti, care au pus mână de la mână şi au ridicat un monument în memoria preotului militar român, Alexei Marcău. Locuitorii satului spun că eroul s-a stins din viaţă în luna august 1944, chiar pe câmpul de luptă din satul Mingir, în timpul operaţiunilor militare Iaşi-Chişinău.



În 20 august 1944 trupele sovietice au început una dintre cele mai sângeroase ofensive din istoria celui de-al Doilea Război Mondial – operațiunea "Iași-Chișinău". Luptele au ajuns şi pe câmpia de la marginea satului Mingir, acolo unde mai mulţi soldaţi români luptau pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupaţia bolşevică. Soldaţii români, răpuşi de gloanţe, erau alinaţi cu rugăcini de către preotul român, Alexei Marcău. Pe câmpul de luptă, în loc de armă aceasta purta un steag bisericesc având misiunea să promoveze încetarea războiului.



Monumentul a fost instalat chiar pe locul unde preotul militar român ar fi murit. Un locuitor al satului spune că, din cele aflate de la mama sa, pe aceeaşi suprafaţă de pământ a fost găsită şi o flamură cu imaginea unei icoane, care se presupune că ar fi aparţinut preotului militar.



"Mama mi-a spus că a găsit-o pe front. Preotul care a decedat aici are legătură directă cu această icoană deoarece mama a găsit în acest loc icoana şi preotul tot aici a fost înmormântat", a spus Nicolae Scutelnic, locuitor al satului Mingir, Hânceşti.



Locuitorii satului spun că până în prezent, în locul unde este instalat monumentul a fost o cruce mare din lemn. Oamenii însă au decis să pună mână de la mână pentru a ridica un monument. Pentru noua construcţie s-au folosit patru metri cubi de piatră.



"Aici cândva era o cruce din lemn, eu o ţin minte, şi treceam cu tata pe drumul asta. Asta-i o faptă foarte eroică făcută pentru sat", a spus un bărbat.



"Eu am lucrat 10 ani pe locul acesta şi când era pe timpuri brigada, cinsteam crucea ceea din lemn. Puneam flori", a spus o femeie.



"Ceea ce îi pe teritoriul satului Mingir, vom păstra", a menţionat un alt bărbat.



"Noi trebuie să le mulţumim, să ne închinăm în faţa acestor oameni care şi-au dat viaţa pentru noi. O să păstrăm şi o să învăţăm nepoţii noştri să le dăm pildă", a declarat o femeie.



Autorul iniţiative patriotice este inginerul Iacob Lupanciuc, care este şi autorul deschiderii acum patru ani a complexului memorialistic din localitate. Bărbatul spune că a documentat diverse acte din arhivă pentru a afla cine este eroul, care a căzut pe pământul din satul Mingir.



"Studiind istoria satului timp de vreo 15 ani, am aflat despre multe evenimente din sat nu le ştie nimeni. Preotul nostru, care-i unic în spaţiul nostru, îl lăsăm în anonimat? N-ar trebui", a spus Iacob Lupanciuc, ctitorul monumentului.



"Administraţia publică locală sigur că va avea grijă ca el să fie într-o stare, cel puţin aşa cum este acum", a spus Ilie Chiţanu, primarul satului Mingir.



Ridicarea monumentului a costat peste 30 de mii de lei.