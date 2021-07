Eroii Italiei au revenit acasă! "Squadra Azzurra" a sărbătorit alături de mii de suporteri succesul de la Campionatul European de fotbal.Echipa antrenată de Roberto Mancini a făcut un tur al Romei într-un autocar decapotabil și le-a prezentat fanilor mult râvnitul trofeu cucerit pe Wembley.Tot ieri, naționala Italiei a participat la o recepție la Palatul Quirinal. "Azzurri" au fost felicitați de președintele țării, Sergio Mattarella, pentru performanța obținută la EURO 2020."Aș dori să-mi exprim mulțumirea față de fiecare dintre voi, îndeosebi față de căpitanul Giorgio Chiellini. Și aș dori să-i mulțumesc băiatului în cârje. Iată-l acolo. Am vrut și eu să sărbătoresc în cârje victoria, cum ați făcut-o dumneavoastră.""Stimate domnule președinte! Dorim să vă dedicăm dumneavoastră și milioanelor de suporteri italieni din întreaga lume, care mereu au fost aproape, această victorie. Am dori să dedicăm victoria și lui Davide Astori, pe care am dori să-l avem alături."În finala EURO 2020, echipa națională a Italiei a învins la penalty-uri reprezentativa Angliei. Este al doilea titlu european câștigat de "Squadra Azzurra", după cel din 1968.